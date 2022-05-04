https://tr.sputniknews.com/20220504/von-der-leyen-ambargo-planini-acikladi-ab-6-8-ay-icinde-rus-petrolu-ve-petrol-urunlerinden-cikacak-1056066519.html

Von der Leyen ambargo planını açıkladı: AB, 6-8 ay içinde Rus petrolü ve petrol ürünlerinden çıkacak

Von der Leyen ambargo planını açıkladı: AB, 6-8 ay içinde Rus petrolü ve petrol ürünlerinden çıkacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rus petrolüne aşamalı ambargo planını açıkladı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T10:24+0300

2022-05-04T10:24+0300

2022-05-04T11:13+0300

ukrayna krizi

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rusya

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Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yeni yaptırım paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülkelerin liderlerine, 6. pakette Rusya'ya petrol ambargosunun yer alması çağrısı yaptı.Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yapan Von der Leyen, gelecekte Almanya dahil AB ülkelerindeki şirketlerin Rusya'dan petrol ithal etmesine izin verilmemesi gerektiğini, ama ülkelerin kendilerini buna uyarlamaları için bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi. Von der Leyen "Düzenli şekilde, bizim ve ortaklarımızın alternatif tedarik yollarını güvence altına almasını sağlayacak ve küresel pazarlar üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde, Rus petrolünden çıkışımızı sağlayacağız" dedi. Komisyon Başkanı, 6 aylık aşamalı çıkış sürecinden sonra ham petrol için ithalat yasağı, 8 aylık aşamalı çıkış sürecinden sonra petrol ürünleri için ithalat yasağı uygulanmasını planladığını belirtti. Ambargoda tedarikin boru hattıyla mı yoksa gemiyle mi yapıldığı da bir rol oynayacak. Von der Leyen, bazıları karayla çevrili ve enerji tedariki için Rusya'ya büyük oranda bağımlı olan 27 üye ülkenin tamamının petrol ambargosu üzerinde anlaşmaya varmasının 'kolay olmayacağını' kabul etti. Rusya'ya petrol ambargosundan geniş kapsamlı muafiyetler sadece Macaristan ve Slovakya için planlanıyor. Birliğin Rusya yaptırımlarına uymaktan kaçınan bu iki Doğu Avrupa ülkesi, halen petrol ihtiyaçlarının büyük kısmını Rusya'dan karşılıyor. Macaristan ve Slovakya hükümetleri, ülkelerinin denize erişiminin olmaması nedeniyle diğer ülkeler kadar hızlı alternatif tedarik kaynakları geliştirebilecek durumda olmadığını söylüyor. Von der Leyen, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile iki büyük bankasının daha SWIFT sisteminden çıkarılması teklifini de açıkladı. Buna göre AB'deki mal varlıkları dondurulanlar listesine Rusya'dan yeni kişi ve kuruluşlar eklenecek, Rus medyasının susturulmasının çapı daha da genişleyecek. Von der Leyen'in 6. yaptırım paketi teklifinin uygulanabilmesi için 27 üye ülkenin oybirliğiyle onayı gerekiyor. Ancak Rusya yaptırımlarının enerji faturalarını kabartması nedeniyle AB çapında rekor enflasyon yaşandığından, planın hararetli tartışmalara neden olması bekleniyor.Zira yüksek enflasyonun üstüne Rusya'ya petrol ambargosunun eklenmesi, AB vatandaşlarını önemli ek maliyetlere maruz bırakabilir. Nitekim Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus petrolüne ambargo halinde 'yüksek fiyat sıçramaları' beklediğini söyledi. Çünkü Rus petrolünün muhtemelen diğer ülkelerden daha pahalı alternatiflerle değiştirilmesi gerekecek. Rafinerilerin ve teslimat yollarının dönüştürülmesi için de emek ve maliyet harcanacak.

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