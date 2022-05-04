Yozgat’ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu
01:32 04.05.2022 (güncellendi: 01:43 04.05.2022)
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜLYozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış yolları göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı.
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜLYozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
Cemil Çiçek Bulvarı, Çemsan mevkisinde oluşan su birikintisinden geçen bazı araçlar arızalandı.
Trafik ekipleri sürücüleri uyarırken, polis, tıkanan mazgalları ellerine aldıkları dal parçasıyla açtı.