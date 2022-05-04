https://tr.sputniknews.com/20220504/zaharovadan-lavrova-yoneltilen-elestirilere-yanit-alcaklik-1056066969.html

Zaharova’dan Lavrov’a yöneltilen eleştirilere yanıt: Alçaklık

Zaharova’dan Lavrov’a yöneltilen eleştirilere yanıt: Alçaklık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’da ‘nazileştirme’ olduğu sözlerinin uluslararası toplum tarafından... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T10:33+0300

2022-05-04T10:33+0300

2022-05-04T10:33+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055720106_0:153:2693:1668_1920x0_80_0_0_bfba11bae1259ce3321956adc5936502.jpg

Sputnik’e konuşan Zaharova, “Artık bunun için çifte standart demeyi bırakmak gerek. İnsanlığın ‘alçaklık’ diye çok güzel bir sözcüğü var” dedi.Rusya’nın daha önce empati ve sempati uyandırmaya, sorunun anlaşılmasını sağlamaya çalıştığını, ancak bu çabalarının boşa çıktığını belirten Zaharova, “Karşı taraftan bu yönde sıfır tepki var. Ancak uluslararası toplumun gözünü sorunlardan başka yöne çevirdiğini ve özellikle sorun olmayan şeylere odaklandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan Mediaset kuruluşuna Ukrayna’da ‘nazileştirme’ olduğu, Azov ve Aydar taburu gibi oluşumlardan esir düşenlerin üzerine gamalı haç dövmelerinin bulunduğunu söylemişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ‘kendisi yahudiyken Ukrayna’da nasıl nazileştirme olabileceği’ şeklinde bir argüman sunduğunu hatırlatan Lavrov, “Yanılıyor olabilirim, ancak Hitler’de de yahudi kanı vardı. Bu argümanın kesinlikle hiçbir anlamı yok. Bilge yahudi halkı arasında da en ateşli yahudi düşmanlarının genellikle yahudi olduğu söylenir” açıklamasını yapmıştı.Bunun üzerine İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Holokost trajedisinin siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, konuyla ilgili açıklama yapması için İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-disisleri-israil-kievdeki-neo-nazi-rejimini-destekliyor-1056048605.html

rusya

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, israil