https://tr.sputniknews.com/20220504/zaharovadan-lavrova-yoneltilen-elestirilere-yanit-alcaklik-1056066969.html
Zaharova’dan Lavrov’a yöneltilen eleştirilere yanıt: Alçaklık
Zaharova’dan Lavrov’a yöneltilen eleştirilere yanıt: Alçaklık
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’da ‘nazileştirme’ olduğu sözlerinin uluslararası toplum tarafından... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T10:33+0300
2022-05-04T10:33+0300
2022-05-04T10:33+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
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mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
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Sputnik’e konuşan Zaharova, “Artık bunun için çifte standart demeyi bırakmak gerek. İnsanlığın ‘alçaklık’ diye çok güzel bir sözcüğü var” dedi.Rusya’nın daha önce empati ve sempati uyandırmaya, sorunun anlaşılmasını sağlamaya çalıştığını, ancak bu çabalarının boşa çıktığını belirten Zaharova, “Karşı taraftan bu yönde sıfır tepki var. Ancak uluslararası toplumun gözünü sorunlardan başka yöne çevirdiğini ve özellikle sorun olmayan şeylere odaklandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan Mediaset kuruluşuna Ukrayna’da ‘nazileştirme’ olduğu, Azov ve Aydar taburu gibi oluşumlardan esir düşenlerin üzerine gamalı haç dövmelerinin bulunduğunu söylemişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ‘kendisi yahudiyken Ukrayna’da nasıl nazileştirme olabileceği’ şeklinde bir argüman sunduğunu hatırlatan Lavrov, “Yanılıyor olabilirim, ancak Hitler’de de yahudi kanı vardı. Bu argümanın kesinlikle hiçbir anlamı yok. Bilge yahudi halkı arasında da en ateşli yahudi düşmanlarının genellikle yahudi olduğu söylenir” açıklamasını yapmıştı.Bunun üzerine İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Holokost trajedisinin siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, konuyla ilgili açıklama yapması için İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-disisleri-israil-kievdeki-neo-nazi-rejimini-destekliyor-1056048605.html
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Zaharova’dan Lavrov’a yöneltilen eleştirilere yanıt: Alçaklık
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’da ‘nazileştirme’ olduğu sözlerinin uluslararası toplum tarafından eleştirilmesi ve Batı’nın Ukrayna’daki neo-Nazi güçlerin varlığını gözardı etmesinin artık çifte standart olmaktan çıktığını söyledi. Zaharova, gerçek sorunlarla ilgilenilmediğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Zaharova, “Artık bunun için çifte standart demeyi bırakmak gerek. İnsanlığın ‘alçaklık’ diye çok güzel bir sözcüğü var” dedi.
Rusya’nın daha önce empati ve sempati uyandırmaya, sorunun anlaşılmasını sağlamaya çalıştığını, ancak bu çabalarının boşa çıktığını belirten Zaharova, “Karşı taraftan bu yönde sıfır tepki var. Ancak uluslararası toplumun gözünü sorunlardan başka yöne çevirdiğini ve özellikle sorun olmayan şeylere odaklandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan Mediaset kuruluşuna Ukrayna’da ‘nazileştirme’ olduğu, Azov ve Aydar taburu gibi oluşumlardan esir düşenlerin üzerine gamalı haç dövmelerinin bulunduğunu söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ‘kendisi yahudiyken Ukrayna’da nasıl nazileştirme olabileceği’ şeklinde bir argüman sunduğunu hatırlatan Lavrov, “Yanılıyor olabilirim, ancak Hitler’de de yahudi kanı vardı. Bu argümanın kesinlikle hiçbir anlamı yok. Bilge yahudi halkı arasında da en ateşli yahudi düşmanlarının genellikle yahudi olduğu söylenir” açıklamasını yapmıştı.
Bunun üzerine İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Holokost trajedisinin siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, konuyla ilgili açıklama yapması için İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.