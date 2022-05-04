Zehirli mantar uyarısı: 'Ayırt etmek zor, uzak durun'

"Mantar zehirlenmesinin bulantı, kusma, halsizlik, sersemlik, çarpıntı gibi bulgular, halüsinasyon görme gibi bulguları var. Basit bir besin zehirlenmesinden, ölümcül olan karaciğer yetmezliğine kadar uzayan bir skalada etkilerini görüyoruz. Ülkemizde binden fazla mantar çeşidi var. Bunlardan da yüz kadarının zehirli olduğu biliniyor. 10 tanesi ölümcül. Bu mantarları ayırt etmek çok zor. Olabildiğince toplama mantarlardan uzak durmayı öneriyoruz. İlla toplanacaksa bilinen, aynı tip mantarları olabildiğince tüketmek gerekiyor. Bilmediğimiz herhangi bir mantarı kesinlikle bir tane dahi olsa tüketmemek gerekiyor. Çünkü çok zehirli türler mevcut. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor."