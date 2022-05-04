https://tr.sputniknews.com/20220504/zehirli-mantar-uyarisi-ayirt-etmek-zor-uzak-durun-1056071757.html
Zehirli mantar uyarısı: 'Ayırt etmek zor, uzak durun'
Zehirli mantar uyarısı: 'Ayırt etmek zor, uzak durun'
Acil Servis Uzman Hekimi Akdoğan, baharla birlikte mantar zehirlenmesi vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Ülkemizde binden fazla mantar çeşidi var... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T12:24+0300
2022-05-04T12:24+0300
2022-05-04T12:27+0300
mantar
zehirlenme
türkiye
uyarı
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Baharın gelmesiyle birlikte Tokat'ta mantar mevsimi de başladı. Mevsimin başlaması ile zehirlenme vakalarına karşı uzmanlar uyardı.Tokat Devlet Hastanesi Acil Servis Uzman Hekimi Halil İbrahim Akdoğan, mantar zehirlenmelerinin yedikten 2 saat sonra başladığını belirterek şunları kaydetti:'114 zehir danışma hattı aranabilir'Akdoğan, '114' numaralı zehir danışma hattından bu konuda bilgi alınabileceğini belirterek "Eğer en ufak bir durum gelişirse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Gerekli durumlarda '114' zehir danışma hattını arayıp bilgi almayı öneriyoruz. Mantar zehirlenmelerinin ölümcül olabileceğini akılda tutmak gerekiyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210916/mantar-zehirlenmelerinde-artis-tek-bir-tanesi-bile-oldurebilir-1048957159.html
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mantar, zehirlenme, uyarı
Zehirli mantar uyarısı: 'Ayırt etmek zor, uzak durun'
12:24 04.05.2022 (güncellendi: 12:27 04.05.2022) Abone ol
Acil Servis Uzman Hekimi Akdoğan, baharla birlikte mantar zehirlenmesi vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Ülkemizde binden fazla mantar çeşidi var. Bunlardan da yüz kadarı zehirli olduğu biliniyor. 10 tanesi ise ölümcül. Bu mantarları ayırt etmek çok zor. Olabildiğince toplama mantarlardan uzak durmayı öneriyoruz" dedi.
Baharın gelmesiyle birlikte Tokat'ta mantar mevsimi de başladı. Mevsimin başlaması ile zehirlenme vakalarına karşı uzmanlar uyardı.
Tokat Devlet Hastanesi Acil Servis Uzman Hekimi Halil İbrahim Akdoğan, mantar zehirlenmelerinin yedikten 2 saat sonra başladığını belirterek şunları kaydetti:
"Mantar zehirlenmesinin bulantı, kusma, halsizlik, sersemlik, çarpıntı gibi bulgular, halüsinasyon görme gibi bulguları var. Basit bir besin zehirlenmesinden, ölümcül olan karaciğer yetmezliğine kadar uzayan bir skalada etkilerini görüyoruz. Ülkemizde binden fazla mantar çeşidi var. Bunlardan da yüz kadarının zehirli olduğu biliniyor. 10 tanesi ölümcül. Bu mantarları ayırt etmek çok zor. Olabildiğince toplama mantarlardan uzak durmayı öneriyoruz. İlla toplanacaksa bilinen, aynı tip mantarları olabildiğince tüketmek gerekiyor. Bilmediğimiz herhangi bir mantarı kesinlikle bir tane dahi olsa tüketmemek gerekiyor. Çünkü çok zehirli türler mevcut. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor."
'114 zehir danışma hattı aranabilir'
Akdoğan, '114' numaralı zehir danışma hattından bu konuda bilgi alınabileceğini belirterek "Eğer en ufak bir durum gelişirse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Gerekli durumlarda '114' zehir danışma hattını arayıp bilgi almayı öneriyoruz. Mantar zehirlenmelerinin ölümcül olabileceğini akılda tutmak gerekiyor" diye konuştu.