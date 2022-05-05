Meta, 9 Mayıs'ta açacağı ilk fiziksel mağazasından yeni görüntüler paylaştı

Sosyal medya platfromu Facebook'un sahibi Meta, ilk fiziksel mağazasını açma hazırlıklarını sürdürüyor. 'Meta Store' ismindeki bu fiziksel mağaza, kapılarını 9 Mayıs'ta ziyaretçilere açacak.
Sosyal medya platfromu Facebook'un sahibi Meta, ilk fiziksel mağazasını açma hazırlıklarını sürdürüyor. 'Meta Store' ismindeki bu fiziksel mağaza, kapılarını 9 Mayıs'ta ziyaretçilere açacak.
Kaliforniya'nın Silikon Vadisi'nde, Reality Labs biriminin faaliyet gösterdiği Meta Burlingame kampüsünde yer alan mağaza, pazartesi ile cuma günleri arasında açık olacak.
Kaliforniya'nın Silikon Vadisi'nde, Reality Labs biriminin faaliyet gösterdiği Meta Burlingame kampüsünde yer alan mağaza, pazartesi ile cuma günleri arasında açık olacak.
Ziyaretçiler, Meta'nın donanım ürünlerini mağazada yakından deneyimleyebilecek. Mağazada yer alan donanım ürünleri arasında Portal, Meta Quest 2 ve şirketin Ray-Ban markalı akıllı gözlükleri Ray-Ban Stories de yer alıyor.
Ziyaretçiler, Meta'nın donanım ürünlerini mağazada yakından deneyimleyebilecek. Mağazada yer alan donanım ürünleri arasında Portal, Meta Quest 2 ve şirketin Ray-Ban markalı akıllı gözlükleri Ray-Ban Stories de yer alıyor.
Mağaza, sarı ahşap ve minimalist dekora sahip tasarımı ile Apple'ın 20 yılı aşkın bir süre önce perakende mağazaları kurduğunda öncülük ettiği estetiği yansıtıyor.
Mağaza, sarı ahşap ve minimalist dekora sahip tasarımı ile Apple'ın 20 yılı aşkın bir süre önce perakende mağazaları kurduğunda öncülük ettiği estetiği yansıtıyor.
Öte yandan, Ray-Ban Stories'in mağazalarda denenebileceğin ancak mağaza üzerinden satışa sunulmayacağı belirtiliyor. Müşteriler, bu ürünleri yalnızca Ray-Ban satış temsilcileri üzerinden sipariş edebilecek.
Öte yandan, Ray-Ban Stories'in mağazalarda denenebileceğin ancak mağaza üzerinden satışa sunulmayacağı belirtiliyor. Müşteriler, bu ürünleri yalnızca Ray-Ban satış temsilcileri üzerinden sipariş edebilecek.
Şirket fiziksel mağazaya ek olarak Meta.com sitesine yeni bir alan ekleyerek, online satış deneyimini de kullanıcılarına sunmuş durumda.
Şirket fiziksel mağazaya ek olarak Meta.com sitesine yeni bir alan ekleyerek, online satış deneyimini de kullanıcılarına sunmuş durumda.
Mağaza ayrıca interaktif Quest 2 gösterge duvarını da içinde barındırıyor. Bu alanda müşteriler, Quest 2'yi deneyimlerken aynı zamanda Beat Saber, GOLF+, Real VR Fishing ve Supernatural oyunlarını LED ekrana yansıtılmış bir şekilde oynayabiliyor.
Mağaza ayrıca interaktif Quest 2 gösterge duvarını da içinde barındırıyor. Bu alanda müşteriler, Quest 2'yi deneyimlerken aynı zamanda Beat Saber, GOLF+, Real VR Fishing ve Supernatural oyunlarını LED ekrana yansıtılmış bir şekilde oynayabiliyor.
Bunun yanında, demo deneyimi sırasında yaşanan sanal gerçeklik deneyimini paylaşabilmek için 30 saniyelik bir video içerik zyaretçilere iletiliyor.
Bunun yanında, demo deneyimi sırasında yaşanan sanal gerçeklik deneyimini paylaşabilmek için 30 saniyelik bir video içerik zyaretçilere iletiliyor.
Metaverse'ün dünyanın bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olabileceğini söyleyen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin bunu elde edebilmesi için en az 10 yıla ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.
Bu arada, büyümenin yavaşlaması ve şirketin gelir için neredeyse tamamen dijital reklamlara bağımlı olması nedeniyle Meta, uzun vadeli yatırımlarından bazılarında kesinti yapıyor. Buna rağmen şirketin bu süreçte fiziksel mağazaları yaygınlaştıracağı öngörülüyor.
Metaverse'ün dünyanın bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olabileceğini söyleyen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin bunu elde edebilmesi için en az 10 yıla ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.
Bu arada, büyümenin yavaşlaması ve şirketin gelir için neredeyse tamamen dijital reklamlara bağımlı olması nedeniyle Meta, uzun vadeli yatırımlarından bazılarında kesinti yapıyor. Buna rağmen şirketin bu süreçte fiziksel mağazaları yaygınlaştıracağı öngörülüyor.