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Meta, 9 Mayıs'ta açacağı ilk fiziksel mağazasından yeni görüntüler paylaştı
Meta, 9 Mayıs'ta açacağı ilk fiziksel mağazasından yeni görüntüler paylaştı
Facebook'un sahibi Meta, 9 Mayıs'ta Reality Labs'in faaliyet gösterdiği Meta Burlingame kampüsünde açılacak olan ilk fiziksel mağazasından yeni görüntüler... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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Meta, 9 Mayıs'ta açacağı ilk fiziksel mağazasından yeni görüntüler paylaştı

13:55 05.05.2022 (güncellendi: 14:03 05.05.2022)
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Facebook'un sahibi Meta, 9 Mayıs'ta Reality Labs'in faaliyet gösterdiği Meta Burlingame kampüsünde açılacak olan ilk fiziksel mağazasından yeni görüntüler paylaştı. Mağaza, sarı ahşap dekoru ve minimalist tasarımı dikkat çekiyor.
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Sosyal medya platfromu Facebook'un sahibi Meta, ilk fiziksel mağazasını açma hazırlıklarını sürdürüyor. 'Meta Store' ismindeki bu fiziksel mağaza, kapılarını 9 Mayıs'ta ziyaretçilere açacak.

Sosyal medya platfromu Facebook&#x27;un sahibi Meta, ilk fiziksel mağazasını açma hazırlıklarını sürdürüyor. &#x27;Meta Store&#x27; ismindeki bu fiziksel mağaza, kapılarını 9 Mayıs&#x27;ta ziyaretçilere açacak. - Sputnik Türkiye
1/9
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Sosyal medya platfromu Facebook'un sahibi Meta, ilk fiziksel mağazasını açma hazırlıklarını sürdürüyor. 'Meta Store' ismindeki bu fiziksel mağaza, kapılarını 9 Mayıs'ta ziyaretçilere açacak.

© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Kaliforniya'nın Silikon Vadisi'nde, Reality Labs biriminin faaliyet gösterdiği Meta Burlingame kampüsünde yer alan mağaza, pazartesi ile cuma günleri arasında açık olacak.

Kaliforniya&#x27;nın Silikon Vadisi&#x27;nde, Reality Labs biriminin faaliyet gösterdiği Meta Burlingame kampüsünde yer alan mağaza, pazartesi ile cuma günleri arasında açık olacak. - Sputnik Türkiye
2/9
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Kaliforniya'nın Silikon Vadisi'nde, Reality Labs biriminin faaliyet gösterdiği Meta Burlingame kampüsünde yer alan mağaza, pazartesi ile cuma günleri arasında açık olacak.

© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Ziyaretçiler, Meta'nın donanım ürünlerini mağazada yakından deneyimleyebilecek. Mağazada yer alan donanım ürünleri arasında Portal, Meta Quest 2 ve şirketin Ray-Ban markalı akıllı gözlükleri Ray-Ban Stories de yer alıyor.

Ziyaretçiler, Meta&#x27;nın donanım ürünlerini mağazada yakından deneyimleyebilecek. Mağazada yer alan donanım ürünleri arasında Portal, Meta Quest 2 ve şirketin Ray-Ban markalı akıllı gözlükleri Ray-Ban Stories de yer alıyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Ziyaretçiler, Meta'nın donanım ürünlerini mağazada yakından deneyimleyebilecek. Mağazada yer alan donanım ürünleri arasında Portal, Meta Quest 2 ve şirketin Ray-Ban markalı akıllı gözlükleri Ray-Ban Stories de yer alıyor.

© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Mağaza, sarı ahşap ve minimalist dekora sahip tasarımı ile Apple'ın 20 yılı aşkın bir süre önce perakende mağazaları kurduğunda öncülük ettiği estetiği yansıtıyor.

Mağaza, sarı ahşap ve minimalist dekora sahip tasarımı ile Apple&#x27;ın 20 yılı aşkın bir süre önce perakende mağazaları kurduğunda öncülük ettiği estetiği yansıtıyor. - Sputnik Türkiye
4/9
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Mağaza, sarı ahşap ve minimalist dekora sahip tasarımı ile Apple'ın 20 yılı aşkın bir süre önce perakende mağazaları kurduğunda öncülük ettiği estetiği yansıtıyor.

© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Öte yandan, Ray-Ban Stories'in mağazalarda denenebileceğin ancak mağaza üzerinden satışa sunulmayacağı belirtiliyor. Müşteriler, bu ürünleri yalnızca Ray-Ban satış temsilcileri üzerinden sipariş edebilecek.

Öte yandan, Ray-Ban Stories&#x27;in mağazalarda denenebileceğin ancak mağaza üzerinden satışa sunulmayacağı belirtiliyor. Müşteriler, bu ürünleri yalnızca Ray-Ban satış temsilcileri üzerinden sipariş edebilecek. - Sputnik Türkiye
5/9
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Öte yandan, Ray-Ban Stories'in mağazalarda denenebileceğin ancak mağaza üzerinden satışa sunulmayacağı belirtiliyor. Müşteriler, bu ürünleri yalnızca Ray-Ban satış temsilcileri üzerinden sipariş edebilecek.

© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Şirket fiziksel mağazaya ek olarak Meta.com sitesine yeni bir alan ekleyerek, online satış deneyimini de kullanıcılarına sunmuş durumda.

Şirket fiziksel mağazaya ek olarak Meta.com sitesine yeni bir alan ekleyerek, online satış deneyimini de kullanıcılarına sunmuş durumda. - Sputnik Türkiye
6/9
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Şirket fiziksel mağazaya ek olarak Meta.com sitesine yeni bir alan ekleyerek, online satış deneyimini de kullanıcılarına sunmuş durumda.

© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Mağaza ayrıca interaktif Quest 2 gösterge duvarını da içinde barındırıyor. Bu alanda müşteriler, Quest 2'yi deneyimlerken aynı zamanda Beat Saber, GOLF+, Real VR Fishing ve Supernatural oyunlarını LED ekrana yansıtılmış bir şekilde oynayabiliyor.

Mağaza ayrıca interaktif Quest 2 gösterge duvarını da içinde barındırıyor. Bu alanda müşteriler, Quest 2&#x27;yi deneyimlerken aynı zamanda Beat Saber, GOLF+, Real VR Fishing ve Supernatural oyunlarını LED ekrana yansıtılmış bir şekilde oynayabiliyor. - Sputnik Türkiye
7/9
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Mağaza ayrıca interaktif Quest 2 gösterge duvarını da içinde barındırıyor. Bu alanda müşteriler, Quest 2'yi deneyimlerken aynı zamanda Beat Saber, GOLF+, Real VR Fishing ve Supernatural oyunlarını LED ekrana yansıtılmış bir şekilde oynayabiliyor.

© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Bunun yanında, demo deneyimi sırasında yaşanan sanal gerçeklik deneyimini paylaşabilmek için 30 saniyelik bir video içerik zyaretçilere iletiliyor.

Bunun yanında, demo deneyimi sırasında yaşanan sanal gerçeklik deneyimini paylaşabilmek için 30 saniyelik bir video içerik zyaretçilere iletiliyor. - Sputnik Türkiye
8/9
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Bunun yanında, demo deneyimi sırasında yaşanan sanal gerçeklik deneyimini paylaşabilmek için 30 saniyelik bir video içerik zyaretçilere iletiliyor.

© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Metaverse'ün dünyanın bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olabileceğini söyleyen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin bunu elde edebilmesi için en az 10 yıla ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Bu arada, büyümenin yavaşlaması ve şirketin gelir için neredeyse tamamen dijital reklamlara bağımlı olması nedeniyle Meta, uzun vadeli yatırımlarından bazılarında kesinti yapıyor. Buna rağmen şirketin bu süreçte fiziksel mağazaları yaygınlaştıracağı öngörülüyor.

Metaverse&#x27;ün dünyanın bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olabileceğini söyleyen Meta CEO&#x27;su Mark Zuckerberg, şirketin bunu elde edebilmesi için en az 10 yıla ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Bu arada, büyümenin yavaşlaması ve şirketin gelir için neredeyse tamamen dijital reklamlara bağımlı olması nedeniyle Meta, uzun vadeli yatırımlarından bazılarında kesinti yapıyor. Buna rağmen şirketin bu süreçte fiziksel mağazaları yaygınlaştıracağı öngörülüyor. - Sputnik Türkiye
9/9
© AFP 2022 / JUSTIN SULLIVAN

Metaverse'ün dünyanın bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olabileceğini söyleyen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin bunu elde edebilmesi için en az 10 yıla ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Bu arada, büyümenin yavaşlaması ve şirketin gelir için neredeyse tamamen dijital reklamlara bağımlı olması nedeniyle Meta, uzun vadeli yatırımlarından bazılarında kesinti yapıyor. Buna rağmen şirketin bu süreçte fiziksel mağazaları yaygınlaştıracağı öngörülüyor.

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