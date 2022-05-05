Meta, 9 Mayıs'ta açacağı ilk fiziksel mağazasından yeni görüntüler paylaştı

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Metaverse'ün dünyanın bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olabileceğini söyleyen Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin bunu elde edebilmesi için en az 10 yıla ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Bu arada, büyümenin yavaşlaması ve şirketin gelir için neredeyse tamamen dijital reklamlara bağımlı olması nedeniyle Meta, uzun vadeli yatırımlarından bazılarında kesinti yapıyor. Buna rağmen şirketin bu süreçte fiziksel mağazaları yaygınlaştıracağı öngörülüyor.