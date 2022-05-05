https://tr.sputniknews.com/20220505/80-bin-mahkum-cezaevine-donecek-1056098136.html

80 bin mahkum cezaevine dönecek

80 bin mahkum cezaevine dönecek

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta son bulacak. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T07:37+0300

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2022-05-05T07:37+0300

türkiye

koronavirüs

cezaevi

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Koronavirüs salgını sebebiyle 31 Mayıs 2020’den bu yana, açık cezaevlerinde bulunan mahkûmların 12 defa uzatılan izinleri artık uzatılmayacak. Pandemi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere, 15 Nisan 2020’de izin verilmişti. Son olarak 5’inci yargı paketine eklenen düzenlemede mahkûmların koronavirüs izinlerinde değişiklik yapılmıştı. Buna göre, mevcut düzenlemedeki ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 defa uzatılabilir’ ibaresi, ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 defa uzatılabilir’ şeklinde değiştirilmişti. Yapılan düzenleme sayesinde, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin izin süresi 31 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti kaynakları, yapılan son toplantılarda, salgının etkisinin azalması ve vaka sayılarının düşmesi sebebiyle izinlerin yeniden uzatılmasına lüzum olmadığını yönünde karar alındığını ifade etti.200 bin kişi faydalandıSalgın izninden bugüne kadar 200 bin mahkum faydalandı. 31 Mayıs’tan sonra alınan kararda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda yaklaşık 80 bin kişinin yeniden cezaevine döneceği belirtildi. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211115/cezaevinden-kovid-19-izniyle-cikan-mahkumlardan-eylem-donmek-istemiyoruz-1050808050.html

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koronavirüs, cezaevi