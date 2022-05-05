https://tr.sputniknews.com/20220505/abdulkadir-selvi-imamoglunun-karadeniz-turu-sonuk-gecti-bizim-usaklar-yuz-vermedi-1056102154.html
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun Karadeniz turu sönük geçti, bizim uşaklar yüz vermedi
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun Karadeniz turu sönük geçti, bizim uşaklar yüz vermedi
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turu hakkında "İmamoğlu’nun Karadeniz turu sönük geçti, bizim... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T10:57+0300
2022-05-05T10:57+0300
2022-05-05T10:57+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
ibb
abdulkadir selvi
karadeniz
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turunu ele aldı.İmamoğlu'nun Karadeniz'de yaptığı konuşmaların cumhurbaşkanı adaylığı konuşması olduğunu iddia eden Selvi, şunları ifade etti:Selvi ayrıda İmamoğlu'nun turunun sönük geçtiğini de öne sürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220504/ekrem-imamoglu-artvinde-onlar-bizi-ayristirdikca-biz-onlara-firsat-vermeyecegiz-1056060379.html
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ekrem imamoğlu, chp, ibb, abdulkadir selvi, karadeniz
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun Karadeniz turu sönük geçti, bizim uşaklar yüz vermedi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turu hakkında "İmamoğlu’nun Karadeniz turu sönük geçti, bizim uşaklar yüz vermedi" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun
Karadeniz turunu ele aldı.
İmamoğlu'nun Karadeniz'de yaptığı konuşmaların cumhurbaşkanı adaylığı konuşması olduğunu iddia eden Selvi, şunları ifade etti:
"İmamoğlu’nun konuşmalarının hiçbiri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın konuşması değil. Cumhurbaşkanı adaylığı konuşması. Zaten Karadeniz turuna da memleketi olan Trabzon’dan değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi olan Rize’den başladı. Rize seçimi bile başlı başına bir mesaj. Rize’de de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi gibi konuşmaya özen gösterdi. Belli ki strateji olarak Kılıçdaroğlu ile değil Erdoğan’la yarışıyor havasını vermesi tercih edilmiş. Futbol deyimiyle bunlar çalışılmış hareketler. Resmen Kılıçdaroğlu’nu yok sayıyor, eziyor. Bir genel başkan bu muameleyi hak etmiyor. Kendi partisine mensup bir belediye başkanı tarafından yok sayılmayı Kılıçdaroğlu nasıl içine sindiriyor, anlamıyorum."
Selvi ayrıda İmamoğlu'nun turunun sönük geçtiğini de öne sürdü:
"İmamoğlu’nun HDP-PKK çizgisine yakınlaşması milliyetçi duyguları yüksek olan Karadeniz seçmenini rahatsız etti. O nedenle İmamoğlu’nun gövde gösterisi yapmak için çıktığı Karadeniz turu sönük geçti. Bizim uşaklar yüz vermedi."