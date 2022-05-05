Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun Karadeniz turu sönük geçti, bizim uşaklar yüz vermedi

"İmamoğlu’nun konuşmalarının hiçbiri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın konuşması değil. Cumhurbaşkanı adaylığı konuşması. Zaten Karadeniz turuna da memleketi olan Trabzon’dan değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi olan Rize’den başladı. Rize seçimi bile başlı başına bir mesaj. Rize’de de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi gibi konuşmaya özen gösterdi. Belli ki strateji olarak Kılıçdaroğlu ile değil Erdoğan’la yarışıyor havasını vermesi tercih edilmiş. Futbol deyimiyle bunlar çalışılmış hareketler. Resmen Kılıçdaroğlu’nu yok sayıyor, eziyor. Bir genel başkan bu muameleyi hak etmiyor. Kendi partisine mensup bir belediye başkanı tarafından yok sayılmayı Kılıçdaroğlu nasıl içine sindiriyor, anlamıyorum."