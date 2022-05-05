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Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz arayan gemiler için yerli bot üretilecek
Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz arayan gemiler için yerli bot üretilecek
Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz arayan gemiler için Antalya'da bot üretilmeye başlandı. Gemilerin lojistiğinde görev alacak botların ilk teslimatının... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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antalya
bot
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Türkiye'nin Mavi Vatan'da doğalgaz arama çalışmaları Fatih, Oruç Reis, Kanuni gemileri ile hızlandı.Çalışmalar hakkında bilgi veren Tersane Genel Müdürü Utku Alanç, "Burada, Karadeniz'de ve Akdeniz'de hem teknik personelin, uzman personelin platformlara transferi, hem de lojistik destek sağlanması amacıyla yüksek süratli ve denizcilik faaliyeti yüksek botlar üretmeye başladık" dedi.Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'ne yapılacak botlar önemli bir işlevi yerine getirecek. Botlar, hidrokarbon faaliyeti yapan gemilerin lojistiğinde görev yapacak. Botlar, gemilerin lojistiğinde hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı olacak.Botların ilk teslimat 2023 yılında yapılacaktı. Ancak Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim nedeniyle teslimat öne alındı.15 personel kapasitesine sahip botların, Kasım ayında görevine çıkması bekleniyor.
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Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz arayan gemiler için yerli bot üretilecek

13:25 05.05.2022 (güncellendi: 13:38 05.05.2022)
© AAOruç Reis
Oruç Reis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de doğalgaz arayan gemiler için Antalya'da bot üretilmeye başlandı. Gemilerin lojistiğinde görev alacak botların ilk teslimatının kasım ayında yapılması bekleniyor.
Türkiye'nin Mavi Vatan'da doğalgaz arama çalışmaları Fatih, Oruç Reis, Kanuni gemileri ile hızlandı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Tersane Genel Müdürü Utku Alanç, "Burada, Karadeniz'de ve Akdeniz'de hem teknik personelin, uzman personelin platformlara transferi, hem de lojistik destek sağlanması amacıyla yüksek süratli ve denizcilik faaliyeti yüksek botlar üretmeye başladık" dedi.
Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'ne yapılacak botlar önemli bir işlevi yerine getirecek. Botlar, hidrokarbon faaliyeti yapan gemilerin lojistiğinde görev yapacak.

Botlar, gemilerin lojistiğinde hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı olacak.

Botların ilk teslimat 2023 yılında yapılacaktı. Ancak Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim nedeniyle teslimat öne alındı.
15 personel kapasitesine sahip botların, Kasım ayında görevine çıkması bekleniyor.
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