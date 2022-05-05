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Elon Musk, anlaşma kapandıktan sonra Twitter'ın geçici CEO'su olabilir
Elon Musk, anlaşma kapandıktan sonra Twitter'ın geçici CEO'su olabilir
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma girişimi tamamlandıktan sonra birkaç aylığına platformun... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T17:05+0300
2022-05-05T17:14+0300
ekonomi
elon musk
twitter
ceo
hisse senedi
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için yakın çevresinden ve diğer yatırımcılardan yaklaşık 7.14 milyar dolarlık hisse senedi taahhütleri aldığı ortaya çıktı.CNBC'den David Faber'e konuşan isimsiz kaynaklar, Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimini tamamladıktan sonra birkaç aylık süre için şirketin geçici CEO'su olarak görev yapabileceğini belirtti.Haberde, Musk'ın Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'dan 1 milyar dolar ile SpaceX'e yatırımclarından Honeycomb Asset Management'tan 5 milyon dolar arasında değişen hisse senedi taahhütleri satın aldığı kaydedildi.Habere göre Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in de bu satın almaya katkıda bulunma ihtimali mevcut.Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54.2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği aktarılmıştı.Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği tutarı nasıl finanse edeceği tartışma konusu olurken ünlü milyarder, SEC'e yaptığı bir başka bildirimde 46.5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/elon-musk-twitter-yoneticilerini-odemeleri-kesmekle-tehdit-etti--1055665391.html
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elon musk, twitter , ceo, hisse senedi

Elon Musk, anlaşma kapandıktan sonra Twitter'ın geçici CEO'su olabilir

17:05 05.05.2022 (güncellendi: 17:14 05.05.2022)
© AAElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma girişimi tamamlandıktan sonra birkaç aylığına platformun geçici CEO'su olarak görev yapabileceği öne sürüldü.
ABD'li milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için yakın çevresinden ve diğer yatırımcılardan yaklaşık 7.14 milyar dolarlık hisse senedi taahhütleri aldığı ortaya çıktı.
CNBC'den David Faber'e konuşan isimsiz kaynaklar, Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimini tamamladıktan sonra birkaç aylık süre için şirketin geçici CEO'su olarak görev yapabileceğini belirtti.
Haberde, Musk'ın Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'dan 1 milyar dolar ile SpaceX'e yatırımclarından Honeycomb Asset Management'tan 5 milyon dolar arasında değişen hisse senedi taahhütleri satın aldığı kaydedildi.
Habere göre Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in de bu satın almaya katkıda bulunma ihtimali mevcut.
Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54.2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği aktarılmıştı.
Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği tutarı nasıl finanse edeceği tartışma konusu olurken ünlü milyarder, SEC'e yaptığı bir başka bildirimde 46.5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını kaydetmişti.
Elon Musk, CEO of Tesla Motors and SpaceX - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
YAŞAM
Elon Musk, Twitter yöneticilerini ödemeleri kesmekle tehdit etti
19 Nisan, 10:04
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