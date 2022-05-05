https://tr.sputniknews.com/20220505/anne-ile-oglunun-9-yil-once-oldugu-yanginin-kundaklama-oldugu-ortaya-cikti-1056120455.html

Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı

Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2013'te bir evde çıkan, 34 yaşındaki anne ile 12 yaşındaki oğlunun öldüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. İzmir ve... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T18:29+0300

2022-05-05T18:29+0300

2022-05-05T18:28+0300

türkiye

kars

izmir

kundaklama

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104020/51/1040205111_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_830b6e71e32f2a2ec3fb1aa74f3d6b40.jpg

Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Ulaştırma Caddesi'ndeki müstakil evde 16 Ekim 2013'te çıkan anne F.B. ile oğlu İ.B'nin öldüğü yangının, kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine, dosya yeniden ele alındı.Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında H.G. (50), S.G. (76), M.G. (50), H.G. (41), H.Ç. (45), N.K. (46), M.Y.K. (23) İ.Ç. (45), E.D. (41), A.D. (59) ve A.D (56) gözaltına alındı.Şüphelilerden H.G. (50), polise verdiği ifadede yangını kendisinin çıkardığını söyledi.H.G, ifadesinde, öldürme kastı taşımadığını, hayatını kaybeden F.B. ile gönül ilişkisi bulunduğunu, ailesinin bu durumu öğrenmesi üzerine evi yakarak F.B'nin mahalleden taşınmasını sağlamayı amaçladığını öne sürdü.Emniyetteki işlemin ardından 21 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G, E.D. ile A.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Şüphelilerden 56 yaşındaki A.D'nin serbest bırakılma kararına adli kontrol şartı konuldu.Ne olmuştu?Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Ulaştırma Caddesi'nde 16 Ekim 2013'te müstakil evde yangın çıkmıştı.Yangında, 34 yaşındaki F.B. ile 12 yaşındaki oğlu İ.B. hayatını kaybetmişti.Yangının sobadan kaynaklı çıktığı öne sürülmüştü.

türkiye

kars

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kars, izmir, kundaklama, polis