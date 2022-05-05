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https://tr.sputniknews.com/20220505/anne-ile-oglunun-9-yil-once-oldugu-yanginin-kundaklama-oldugu-ortaya-cikti-1056120455.html
Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı
Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2013'te bir evde çıkan, 34 yaşındaki anne ile 12 yaşındaki oğlunun öldüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. İzmir ve... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T18:29+0300
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kars
izmir
kundaklama
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Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Ulaştırma Caddesi'ndeki müstakil evde 16 Ekim 2013'te çıkan anne F.B. ile oğlu İ.B'nin öldüğü yangının, kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine, dosya yeniden ele alındı.Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında H.G. (50), S.G. (76), M.G. (50), H.G. (41), H.Ç. (45), N.K. (46), M.Y.K. (23) İ.Ç. (45), E.D. (41), A.D. (59) ve A.D (56) gözaltına alındı.Şüphelilerden H.G. (50), polise verdiği ifadede yangını kendisinin çıkardığını söyledi.H.G, ifadesinde, öldürme kastı taşımadığını, hayatını kaybeden F.B. ile gönül ilişkisi bulunduğunu, ailesinin bu durumu öğrenmesi üzerine evi yakarak F.B'nin mahalleden taşınmasını sağlamayı amaçladığını öne sürdü.Emniyetteki işlemin ardından 21 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G, E.D. ile A.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Şüphelilerden 56 yaşındaki A.D'nin serbest bırakılma kararına adli kontrol şartı konuldu.Ne olmuştu?Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Ulaştırma Caddesi'nde 16 Ekim 2013'te müstakil evde yangın çıkmıştı.Yangında, 34 yaşındaki F.B. ile 12 yaşındaki oğlu İ.B. hayatını kaybetmişti.Yangının sobadan kaynaklı çıktığı öne sürülmüştü.
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kars, izmir, kundaklama, polis

Anne ile oğlunun 9 yıl önce öldüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı

18:29 05.05.2022
© AAYangın – itfaiye
Yangın – itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2013'te bir evde çıkan, 34 yaşındaki anne ile 12 yaşındaki oğlunun öldüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. İzmir ve Kars'ta eşzamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Ulaştırma Caddesi'ndeki müstakil evde 16 Ekim 2013'te çıkan anne F.B. ile oğlu İ.B'nin öldüğü yangının, kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine, dosya yeniden ele alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında H.G. (50), S.G. (76), M.G. (50), H.G. (41), H.Ç. (45), N.K. (46), M.Y.K. (23) İ.Ç. (45), E.D. (41), A.D. (59) ve A.D (56) gözaltına alındı.
Şüphelilerden H.G. (50), polise verdiği ifadede yangını kendisinin çıkardığını söyledi.
H.G, ifadesinde, öldürme kastı taşımadığını, hayatını kaybeden F.B. ile gönül ilişkisi bulunduğunu, ailesinin bu durumu öğrenmesi üzerine evi yakarak F.B'nin mahalleden taşınmasını sağlamayı amaçladığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemin ardından 21 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G, E.D. ile A.D. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Şüphelilerden 56 yaşındaki A.D'nin serbest bırakılma kararına adli kontrol şartı konuldu.

Ne olmuştu?

Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki Ulaştırma Caddesi'nde 16 Ekim 2013'te müstakil evde yangın çıkmıştı.
Yangında, 34 yaşındaki F.B. ile 12 yaşındaki oğlu İ.B. hayatını kaybetmişti.
Yangının sobadan kaynaklı çıktığı öne sürülmüştü.
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