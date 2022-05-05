https://tr.sputniknews.com/20220505/antalyada-araciyla-sarampole-dusen-alman-surucu-hayatini-kaybetti-1056105558.html

Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da Alman uyruklu sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Alman, kaldırıldığı hastanede hayatını... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T12:21+0300

2022-05-05T12:21+0300

2022-05-05T12:21+0300

türkiye

antalya

kaza

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Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman uyruklu sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Kaza, Alanya ilçesi Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alman uyruklu Lothar Adolf E. (62), idaresindeki 07 MB 0886 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, kaza