https://tr.sputniknews.com/20220505/antalyada-araciyla-sarampole-dusen-alman-surucu-hayatini-kaybetti-1056105558.html
Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman sürücü hayatını kaybetti
Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman sürücü hayatını kaybetti
Antalya'da Alman uyruklu sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Alman, kaldırıldığı hastanede hayatını... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:21+0300
2022-05-05T12:21+0300
2022-05-05T12:21+0300
türkiye
antalya
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056105691_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_b06c1c084b5c1758d08af894b7161adc.jpg
Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman uyruklu sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Kaza, Alanya ilçesi Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alman uyruklu Lothar Adolf E. (62), idaresindeki 07 MB 0886 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056105691_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_55dc6542d353114d2a3c975a5f529849.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, kaza
Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman sürücü hayatını kaybetti
Abone ol
Antalya'da Alman uyruklu sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Alman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman uyruklu sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kaza, Alanya ilçesi Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alman uyruklu Lothar Adolf E. (62), idaresindeki 07 MB 0886 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.