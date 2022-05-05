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Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman sürücü hayatını kaybetti
Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman sürücü hayatını kaybetti
Antalya'da Alman uyruklu sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Alman, kaldırıldığı hastanede hayatını... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:21+0300
2022-05-05T12:21+0300
türkiye
antalya
kaza
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Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman uyruklu sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Kaza, Alanya ilçesi Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alman uyruklu Lothar Adolf E. (62), idaresindeki 07 MB 0886 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman sürücü hayatını kaybetti

12:21 05.05.2022
© İHAŞarampol
Şarampol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© İHA
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Antalya'da Alman uyruklu sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Alman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman uyruklu sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kaza, Alanya ilçesi Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alman uyruklu Lothar Adolf E. (62), idaresindeki 07 MB 0886 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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