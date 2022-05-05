https://tr.sputniknews.com/20220505/antalyada-norvecli-kadinin-cansiz-bedeni-bulundu-1056099772.html

Antalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu

Antalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Norveçli uyruklu Tuva Willassen'e ait olduğu... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T09:29+0300

2022-05-05T09:29+0300

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türkiye

antalya

alanya

norveç

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.Oba Mahallesi sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıda üzerinde elbiseleri bulunan bir kadının hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İncelemede, Norveç uyruklu olduğu öğrenilen Tuva Willassen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Willassen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

türkiye

antalya

alanya

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antalya, alanya, norveç