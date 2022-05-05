https://tr.sputniknews.com/20220505/antalyada-norvecli-kadinin-cansiz-bedeni-bulundu-1056099772.html
Antalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu
Antalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Norveçli uyruklu Tuva Willassen'e ait olduğu... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T09:29+0300
2022-05-05T09:29+0300
2022-05-05T09:29+0300
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.Oba Mahallesi sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıda üzerinde elbiseleri bulunan bir kadının hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İncelemede, Norveç uyruklu olduğu öğrenilen Tuva Willassen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Willassen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
türkiye
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antalya, alanya, norveç
Antalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Norveçli uyruklu Tuva Willassen'e ait olduğu belirlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.
Oba Mahallesi sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıda üzerinde elbiseleri bulunan bir kadının hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, Norveç uyruklu olduğu öğrenilen Tuva Willassen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Willassen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.