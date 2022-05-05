Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220505/antalyada-norvecli-kadinin-cansiz-bedeni-bulundu-1056099772.html
Antalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu
Antalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Norveçli uyruklu Tuva Willassen'e ait olduğu... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T09:29+0300
2022-05-05T09:29+0300
türkiye
antalya
alanya
norveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056099694_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_c9c564fb03ad12d148882e1d439e7a9c.jpg
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.Oba Mahallesi sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıda üzerinde elbiseleri bulunan bir kadının hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İncelemede, Norveç uyruklu olduğu öğrenilen Tuva Willassen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Willassen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
türkiye
antalya
alanya
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056099694_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_b42e115fbcf73f03f958df53f9bfef53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, alanya, norveç

Antalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu

09:29 05.05.2022
© AAAntalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu
Antalya'da Norveçli kadının cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin Norveçli uyruklu Tuva Willassen'e ait olduğu belirlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.
Oba Mahallesi sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıda üzerinde elbiseleri bulunan bir kadının hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, Norveç uyruklu olduğu öğrenilen Tuva Willassen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Willassen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала