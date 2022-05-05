Antalya'da 'Uzay Macerası' temalı kum heykelleri festivali: 'Bu kadarını beklemiyorduk'

© İHA Festival Koordinatörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum heykel Festvali’nin bu yıl 17.’sinin ‘Bir uzay macerası’ temasıyla düzenlendiğini hatırlattı. Bu yılki konseptleri olan uzay macerasına bir hayli ilgi olduğuna değinen Karaca, “Gelen ziyaretçilerimizin giydiği kıyafetlerinin üzerindeki simgeler ve beğenilerinden bunu anlayabiliyoruz. Buradan doğru bir tema seçtiğimizi anlayabiliyoruz. Doğru bir tema seçmişiz, hakikaten ciddi anlamda uzaya olan bir ilgi var. Temamız da uzay olunca insanlar uzayla ilgili bir şeyler görmek istedikleri için ciddi anlamda bir tercih nedeni olduk. Ramazan Bayramı’nın da etkisiyle ciddi bir ilgi vardı. Öngörümüz sezon sonuna kadar bu yoğunla devam ederiz” diye konuştu. Karaca, heykelleri yerli ve yabancılar olmak üzere karma bir ziyaretçi profillerine sahip olduklarını sözlerine ekledi.