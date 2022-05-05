https://tr.sputniknews.com/20220505/bakan-karaismailoglu-diyarbakir-batman-tren-yolcugu-daha-konforlu-hale-geliyor-1056110073.html

Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır-Batman tren yolcuğu daha konforlu hale geliyor

Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır-Batman tren yolcuğu daha konforlu hale geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır ile Batman arasında hizmet veren bölgesel tren setlerinin yenilendiğini belirterek, yarından... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T14:05+0300

2022-05-05T14:05+0300

2022-05-05T14:05+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

diyarbakır

batman

tren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056056353_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc6fd549308d09819a6e112440653f79.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Diyarbakır-Batman bölgesel treninin 4 adet kompartıman vagon, 240 koltuk kapasitesi ve günlük karşılıklı 4 sefer ile bölge halkına hizmet verdiğini ifade etti.Karaismailoğlu, "Bölgesel trenlerimizdeki konforun daha fazla artırılması amacıyla 4 vagonlu 262 kapasiteye sahip Dizel Tren Seti (DMU) yarın hizmete sunulacak. Daha önce kullanılan vagonlara oranla daha konforlu olan DMU setler, engelli vatandaşlarımız için de kolayca erişilebilir şekilde tasarlandı. Engelliler için 2 adet tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvalet, klima, ergonomik koltuklar yolculuğu daha keyifli hale getirecek. Diyarbakır–Batman Bölgesel Treni, Batman'dan 05.30 ve 15.00'te Diyarbakır'dan ise 09.00 ve 17.30'da hareket edecek" dedi.92 kilometrelik mesafede hizmet veren Diyarbakır-Batman Bölgesel Treni'ni eğitim, iş gezisi veya tatil amaçlı yolculuk yapanların tercih ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, trenin 2019 yılında 225 bin, 2020 yılında 45 bin, 2021 yılında 79 bin, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 44 bin yolcuya ev sahipliği yaptığını belirtti.

türkiye

diyarbakır

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adil karaismailoğlu, diyarbakır, batman, tren