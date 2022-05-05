https://tr.sputniknews.com/20220505/basaksehirde-yabanci-uyruklu-iki-cocugu-darp-eden-supheliler-yakalandi-1056096797.html

Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu darp eden şüpheliler yakalandı

Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu darp eden şüpheliler yakalandı

Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu taksi bekledikleri esnada darp eden 3 şüpheli yakalandı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T04:27+0300

2022-05-05T04:27+0300

2022-05-05T05:42+0300

türkiye

istanbul

başakşehir

yabancı düşmanlığı

çocuk

darp

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Olay, 3 Mayıs günü Başakşehir ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu iki çocuk taksi beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle F.İ., S.Ö. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar tarafından darp edildi. Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu çocukları darp eden F.İ., S.Ö. ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada F.İ. ve S.A.’nın emniyet kayıtlarında yaralama ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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istanbul, başakşehir, yabancı düşmanlığı, çocuk, darp