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Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu darp eden şüpheliler yakalandı
Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu darp eden şüpheliler yakalandı
Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu taksi bekledikleri esnada darp eden 3 şüpheli yakalandı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T04:27+0300
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başakşehir
yabancı düşmanlığı
çocuk
darp
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Olay, 3 Mayıs günü Başakşehir ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu iki çocuk taksi beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle F.İ., S.Ö. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar tarafından darp edildi. Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu çocukları darp eden F.İ., S.Ö. ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada F.İ. ve S.A.’nın emniyet kayıtlarında yaralama ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
türkiye
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istanbul, başakşehir, yabancı düşmanlığı, çocuk, darp

Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu darp eden şüpheliler yakalandı

04:27 05.05.2022 (güncellendi: 05:42 05.05.2022)
© AAPolis, polis araçları
Polis, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Başakşehir’de yabancı uyruklu iki çocuğu taksi bekledikleri esnada darp eden 3 şüpheli yakalandı.
Olay, 3 Mayıs günü Başakşehir ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.A. ve A.A. isimli yabancı uyruklu iki çocuk taksi beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle F.İ., S.Ö. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar tarafından darp edildi.
Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu çocukları darp eden F.İ., S.Ö. ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada F.İ. ve S.A.’nın emniyet kayıtlarında yaralama ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.
Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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