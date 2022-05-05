https://tr.sputniknews.com/20220505/bayram-donusu-bilet-bulamayip-tazminatsiz-isten-kovulan-kisi-ile-ilgili-yargitay-karari-isci-magdur-1056100511.html

Bayram dönüşü bilet bulamayıp tazminatsız işten kovulan kişi ile ilgili Yargıtay kararı: İşçi mağdur

Bayram dönüşü bilet bulamayıp tazminatsız işten kovulan kişi ile ilgili Yargıtay kararı: İşçi mağdur

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bayram dönüşü bilet bulamayıp işine iki gün üst üste gitmediği için tazminatsız kovulan işçinin mağdur edildiğine hükmetti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T09:57+0300

2022-05-05T09:57+0300

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türkiye

iş

işçi

yargıtay

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Özel bir şirkette engelli kadrosunda çalışan genç, geçen yıl Ramazan bayramında otobüsle memleketine gitti. Bayram dönüşü otobüs bileti bulamayan engelli işçi, işe gecikmeli olarak başladı. Devamsızlık sebebiyle tazminatsız işten kovulan engelli işçi, hukuk mücadelesi başlattı.İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur işçi, söz konusu şirkette 4 yıl 11 ay 29 gün boyunca yoğun bir iş temposuyla çalışmış olduğunu, haklı sebep ve ihbarda bulunulmaksızın işten çıkarıldığını öne sürdü. Vücut fonksiyonlarının yüzde 40'ını kullanamadığını, davacının dini ve milli bayram denilmeden çalıştırıldığını ve bu dönemlerin ücretlerinin ödenmediğini, işveren tarafından yıllık izin verilmediği gibi, yıllık izin ücreti de ödenmediğini, davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca işyeri müdürü tarafından sürekli hor görüldüğünü, hakaret edildiğini dile getirdi.Engelli olması sebebiyle işten çıkarmak için sürekli bir bahane arandığını ve hakkını araması engellenmeye çalışıldığını, işyerinde uygulanan mobbing sonucu manevi zarar görmesi sebebiyle 5 bin TL manevi tazminat talebinin kabul edilerek davacının zararlarının karşılanması gerektiğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, fazla çalışma alacağı ile genel tatil alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.Davalı şirket ise davacının otobüs bileti bulamadığı için devamsızlık yaptığını öne sürdü. Davacının bayramın bitimini takip eden ilk iki iş günü arka arkaya 2 iş günü işe gelmediğini iddia etti. Mahkeme; davanın reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllar sonra emsal nitelikte bir karara imza attı.Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kararda, davacının bayram dönüşü bilet bulamamasının insani bir durum olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:

https://tr.sputniknews.com/20220503/yargitay-cocugun-yaralandigi-magazanin-yoneticisini-kusurlu-buldu-1056054729.html

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