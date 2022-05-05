https://tr.sputniknews.com/20220505/belarus-lideri-lukasenko-ukrayna-catismayi-diplomatik-yollarla-cozmek-istemiyor-1056124996.html

Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna, çatışmayı diplomatik yollarla çözmek istemiyor

Belarus lideri Lukaşenko: Ukrayna, çatışmayı diplomatik yollarla çözmek istemiyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna yönetiminin mevcut çatışmayı diplomatik yollarla çözme niyetinde olmadığını belirtti. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T21:54+0300

2022-05-05T21:54+0300

2022-05-05T21:56+0300

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Associated Press’e konuşan Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le son görüşmesinde, Donetsk ve Lugansk konularını ele aldıklarını bildirdi. Belarus lideri, Rus mevkidaşının kendisine, Ukrayna yönetimine sunulan tekliflerini ayrıntılarıyla anlattığını söyledi.Lukaşenko, Kiev’in bu teklife yanıt vermediğini kaydederek, “Ukrayna yönetimi savaşı diplomatik yollarla çözmek istiyor mu? Demek ki istemiyor” dedi.Ukrayna’nın, ülkenin güneydoğusundaki sorunları adım adım çözmek istemediğini, bunun da savaşa yol açtığını anımsatan Belarus lideri, “Bu yüzden eğer Ukrayna’daki vahşetlerden bahsediyorsanız bunu öncelikle misal Polonyalılara, ABD’ye, İngiltere’ye sorun. Eğer ABD ve İngiltere, Ukrayna’daki savaşın son bulmasına ilgi duyuyorlarsa bu bir hafta içinde yapılabilir. Hatta daha erken. Ama siz buna ilgi duymuyorsunuz” ifadesini kullandı.'Ukrayna’daki operasyona katılma ihtiyacımız yok’Belarus’un, sahip olduğu ve sunabileceği tüm imkanları Rusya’ya sunduğunu söyleyen Lukaşenko, “Bu nedenle bu özel operasyona katılma ihtiyacımız yok” dedi.‘Buça’daki provokasyondan İngilizler sorumlu’Associated Press çalışanı, Buça ve Mariupol’ü örnek göstererek “Rusya’nın Ukrayna’da işlediği vahşetlerden” bahsetti ve Lukaşenko’dan, Rus mevkidaşına “buna son vermesi” gerektiğini iletmesini istedi.Belaruslu lideri, “Söz veriyorum, bu sözlerinizi Rusya Devlet Başkanı’na ileteceğim. En kısa zamanda görüşeceğiz. Söz veriyorum. Ama size şunu söylemek istiyorum ki, bu sözleri her şeyden önce Batı’ya yöneltmek gerekir, yalan söylemeye son verin. Buça’yı örnek göstermeniz yanlış. Buça’da yaşananlar, bu konuya ne kadar hakimsiniz bilmiyorum, bu şovu kimin organize ettiğini biliyoruz. Orada esasen İngilizler vardı. Onlar, otomobillerle, bence dört araç vardı, plaka numaralarını Ruslara ilettik, Lviv’den gelerek Buça’da çekim yaptılar ve sonra bunu bilgi alanının içine attılar” diye konuştu.‘Ordu denetimi, NATO’nun eylemleriyle ilgili’Belarus’ta orduya yönelik gerçekleştirilen ani denetimin, Ukrayna’daki özel operasyondan çok NATO silahlı kuvvetlerinin özellikle Polonya ve Baltık ülkelerindeki eylemleri ve Belarus etrafındaki gerilimin tırmandırılması ile ilgili olduğunu belirten Lukaşenko, “Son zamanlarda gerilim daha da şiddetle tırmanıyor diyebilirim. Elbette, ordumuz, size açık söylüyorum, buna cevap vermek zorunda kalıyor” dedi.Başta ABD ve İngiltere, NATO ülkelerinin, ordu birliklerini Belarus sınırına yığmaya devam ettiğini söyleyen Lukaşenko, “Birkaç yıl önce sayıları 3 bindi, şimdi 32 bin. Bu yüzden tepki vermememiz mümkün değil” diye ekledi.

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belarus, ukrayna, rusya, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, nato, abd, ingiltere