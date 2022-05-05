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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:53+0300
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spor
beşiktaş
fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemini internet sitesinden duyurdu.Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.Maçın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

12:53 05.05.2022
© AABeşiktaş, Fenerbahçe
Beşiktaş, Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemini internet sitesinden duyurdu.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Maçın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
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