https://tr.sputniknews.com/20220505/beylerbeyi-onlerinde-karaya-oturan-tekne-kurtarildi-1056096700.html
Beylerbeyi önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı
Beylerbeyi önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı
Beylerbeyi önlerinde karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T05:10+0300
2022-05-05T05:10+0300
2022-05-05T05:10+0300
türkiye
beylerbeyi sarayı
istanbul
istanbul boğazı
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
türkiye
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beylerbeyi sarayı, istanbul, istanbul boğazı, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
Beylerbeyi önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı
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Beylerbeyi önlerinde karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Beylerbeyi önlerinde makine arızası yaparak karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan 7 metre boyundaki balıkçı teknesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çengelköy’e çekildi.”