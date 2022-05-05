Biden, paralimpik sporcularla fotoğraf çekimi sırasında 'Zıplamayın' diye bağırdı
12:53 05.05.2022 (güncellendi: 13:03 05.05.2022)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Biden'ın paralimpik sporcularla gerçekleştirdiği fotoğraf çekimi ilginç anlara sahne oldu. ABD Başkanı'nın çekim sırasında kameraya dönük bir şekilde 'Zıplama' diye bağırdığı görüldü.
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Biden'ın paralimpik sporcularla gerçekleştirdiği fotoğraf çekimi ilginç anlara sahne oldu. ABD Başkanı'nın çekim sırasında kameraya dönük bir şekilde 'Zıplamayın' diye bağırdığı görüldü.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da Tokyo ve Pekin oyunlarından dönen ABD Olimpiyat ve Paralimpik takımlarının yaklaşık 600 üyesini ağırladı.
Oyuncuları, verdikleri mücadele ve ABD'yi temsilleri için tebrik eden Biden, fotoğraf çekimlerine sıra geldiğinde paralimpik oyuncuların birkaç metre ilerisinde 'Zıplamayın' diye bağırdı.
Biden during photo op for Paralympic athletes: “Don’t jump!” pic.twitter.com/kYTqjDWken— Daily Wire (@realDailyWire) May 4, 2022
Videoya göre, Biden'ın kalabalıktan birine, muhtemelen fotoğrafçıya bağırdığı tahmin ediliyor.
Sosyal medyada birçok kişi, "Bir insan neden isteseler bile zıplayamayacak olan insanlarla fotoğraf çektirirken 'Zıplamayın' diye bağırır?" şeklinde yorumlarla Biden'ın bu 'esprili' söylemine tepki gösterdi.
ABD Başkanı'nın daha önce de buna benzer bir olaya imza attığı biliniyor. Ağustos 2020'deki seçim kampanyası ziyaretleri sırasında Demokrat lider, bir kamyonun tepesinde Trump bayrağı sallayan bir adama 'Zıplama' diye bağırmıştı.
Biden was being heckled by a Trump supporter as he arrived to deliver pizzas. The man was waving a Trump flag as he stood on top of a truck. Biden’s response to him: “Don’t jump.” pic.twitter.com/yWIOIJ6IPB— Tyler Pager (@tylerpager) August 31, 2020
Eylül 2021'de de Biden, New Jersey'de 7 yaşındaki bir çocuğa balkondan atlamamasını da söylemişti. Bu, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından 'tuhaf' ve 'hiç normal değil' sözleriyle yorumlanmıştı.
Why does Biden tell a 7-year-old boy "don't jump" from a balcony? This is *not* normal.🔻 pic.twitter.com/aA7WEahFTk— Kyle Becker (@kylenabecker) September 7, 2021
Mart 2021'de ise ABD lideri, Washington'daki bir hırdavatçıda kendisini balkondan izleyen bir grup personele "Zıplamayın, size ihtiyacımız var" demişti.
Biden, double masked, is at Jenks hardware store in northeast DC. “Don’t jump, we need you,” he tells store staff, who are watching from a balcony. pic.twitter.com/wVBbTAga1G— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 9, 2021
ABD basını, Biden'ın bu şakasının birçok kişi tarafından 'itici' bulunduğunu belirtiyor.