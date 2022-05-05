https://tr.sputniknews.com/20220505/biden-paralimpik-oyuncularla-fotograf-cekimi-sirasinda-ziplamayin-diye-bagirdi--1056105510.html

Biden, paralimpik sporcularla fotoğraf çekimi sırasında 'Zıplamayın' diye bağırdı

Biden, paralimpik sporcularla fotoğraf çekimi sırasında 'Zıplamayın' diye bağırdı

ABD Başkanı Biden'ın paralimpik sporcularla gerçekleştirdiği fotoğraf çekimi ilginç anlara sahne oldu. ABD Başkanı'nın çekim sırasında kameraya dönük bir... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T12:53+0300

2022-05-05T12:53+0300

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spor

joe biden

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çekim

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ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da Tokyo ve Pekin oyunlarından dönen ABD Olimpiyat ve Paralimpik takımlarının yaklaşık 600 üyesini ağırladı.Oyuncuları, verdikleri mücadele ve ABD'yi temsilleri için tebrik eden Biden, fotoğraf çekimlerine sıra geldiğinde paralimpik oyuncuların birkaç metre ilerisinde 'Zıplamayın' diye bağırdı. Videoya göre, Biden'ın kalabalıktan birine, muhtemelen fotoğrafçıya bağırdığı tahmin ediliyor.Sosyal medyada birçok kişi, "Bir insan neden isteseler bile zıplayamayacak olan insanlarla fotoğraf çektirirken 'Zıplamayın' diye bağırır?" şeklinde yorumlarla Biden'ın bu 'esprili' söylemine tepki gösterdi. ABD Başkanı'nın daha önce de buna benzer bir olaya imza attığı biliniyor. Ağustos 2020'deki seçim kampanyası ziyaretleri sırasında Demokrat lider, bir kamyonun tepesinde Trump bayrağı sallayan bir adama 'Zıplama' diye bağırmıştı.Eylül 2021'de de Biden, New Jersey'de 7 yaşındaki bir çocuğa balkondan atlamamasını da söylemişti. Bu, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından 'tuhaf' ve 'hiç normal değil' sözleriyle yorumlanmıştı.Mart 2021'de ise ABD lideri, Washington'daki bir hırdavatçıda kendisini balkondan izleyen bir grup personele "Zıplamayın, size ihtiyacımız var" demişti.ABD basını, Biden'ın bu şakasının birçok kişi tarafından 'itici' bulunduğunu belirtiyor.

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joe biden, paralimpik oyunları, paralimpik, sporcu, bağırmak, fotoğraf, çekim