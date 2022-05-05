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Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş: Kalan kısıtlamalar haziranda kalkabilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş: Kalan kısıtlamalar haziranda kalkabilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek,"... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T08:11+0300
2022-05-05T08:11+0300
koronavirüs
koronavirüs
toplu taşıma
bilim kurulu
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan toplu taşıma ve sağlık kuruluşları gibi noktalarda devam eden koronvirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi.Sabah'a konuşan Prof. Odabaş, bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek, "Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.Odabaş'ın açıklamaları şöyle:
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koronavirüs, toplu taşıma, bilim kurulu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş: Kalan kısıtlamalar haziranda kalkabilir

08:11 05.05.2022
© DHAotobüs - iett - maske
otobüs - iett - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© DHA
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek," Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz" dedi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan toplu taşıma ve sağlık kuruluşları gibi noktalarda devam eden koronvirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi.
Sabah'a konuşan Prof. Odabaş, bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek, "Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.
Odabaş'ın açıklamaları şöyle:
Bayramlarda hareketlilik ve temas bir miktar artabiliyor. Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bu vefat sayılarına etki etmez.
Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Bizlerin de hatırlatma dozlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor.
Özellikle 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var.
Pandemi sürecinde eksiklerimiz tabi ki olmuştur. Ancak salgın dönemi kontrollü bir şekilde geçti, eldeki kaynaklar etkili bir şekilde yönlendirildi. Hem sahada hem de hastanelerde koordineli bir şekilde mücadele verildi. Bölge tabanlı iyi bir vaka yönetimi oldu. Pandemide birçok Avrupa ülkesi sağlık altyapısındaki aksaklıklar nedeniyle sorun yaşarken 81 ilimizin hiçbirinde sağlık hizmet kapasite aşımı yaşanmadı. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu.
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