https://tr.sputniknews.com/20220505/bilim-kurulu-uyesi-prof-odabas-kalan-kisitlamalar-haziranda-kalkabilir-1056098406.html

Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş: Kalan kısıtlamalar haziranda kalkabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş: Kalan kısıtlamalar haziranda kalkabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek,"... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T08:11+0300

2022-05-05T08:11+0300

2022-05-05T08:11+0300

koronavirüs

koronavirüs

toplu taşıma

bilim kurulu

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan toplu taşıma ve sağlık kuruluşları gibi noktalarda devam eden koronvirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi.Sabah'a konuşan Prof. Odabaş, bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek, "Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.Odabaş'ın açıklamaları şöyle:

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2022

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koronavirüs, toplu taşıma, bilim kurulu