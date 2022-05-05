https://tr.sputniknews.com/20220505/bill-gatesten-elon-musk-uyarisi-twitterda-dezenformasyonu-engelleme-konusunda-basarisiz-olabilir-1056099868.html
Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'da dezenformasyonu engelleme konusunda başarısız olabilir
Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'da dezenformasyonu engelleme konusunda başarısız olabilir
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın, platformda dezenfomasyonu sansürleme konusunda başarısız olabileceğini söyledi... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T10:07+0300
2022-05-05T10:07+0300
2022-05-05T10:11+0300
yaşam
bill gates
elon musk
uyarı
twitter
dezenformasyon
sansür
açıklama
microsoft
tesla
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ABD'li milyarder Bill Gates, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter'daki dezenformasyon sorununa değinen Gates, milyarder arkadaşı Musk'ın bunun önüne geçmede başarısız olabileceğini belirtti. Dün Wall Street Journal'a verdiği röportajda Gates, Musk'ın Tesla ve SpaceX girişimleriyle başarılı işlere imza attığını ve 'akıllara durgunluk veren' bir geçmişe sahip olduğunu belirtse de, Twitter için işlerin o kadar kolay olmayacağını söyledi. Twitter için "Aslında durum daha da kötüleşebilir" diyen Gates, "Bu sefer olacağından Elon'ın başarılı olacağından şüpheliyim. Ancak onu asla küçümsememeliyiz” dedi. Gates, "Amacı ne? İfade özgürlüğü hakkında ne düşünüyor? Aşıların insanları öldürdüğünü veya Bill Gates'in insanları bir çip aracılığıyla takip ettiği söylentileri hakkında ne hissediyor? Yayılması gerektiğini düşündüğü şeylerden biri bu mu? Yani hâlâ ne yapacağı tam olarak belli değil” diye ekledi.Gates, hükümetlerin ve sosyal medya şirketlerinin Kovid-19 pandemisi ile ilgili dezenformasyonu tam olarak önleyemediğini savundu. "Aşılar hakkında konuşan güvenilir liderlere sahip olmadığınızda platformların buna karşı çalışma yapması oldukça zor" diyen Gates. "Yani bir liderlik ve bir platform sorunumuz olduğunu düşünüyorum" diye belirtti.İngiltere parlamentosu, Musk'ı ifadeye çağırdıİngiltere parlamentosunun dijital komitesi, Twitter ile ilgili planları hakkında daha fazla ayrıntı vermesi için Elon Musk'ı ifade vermeye çağırdı.Parlamento tarafından ABD'li milyardere yapılan çağrıda, Twitter'ı satın alma planını ve sosyal medya platformu için önerdiği değişiklikleri anlatması istendi.Dijital komite, Musk'ın Twitter'a yönelik teklifleri hakkında daha detaylı kanıtlar sunmasını talep etti.Komite Başkanı Julian Knight, "Sosyal medya devlerinin dünya çapında daha sıkı düzenlemelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Musk'ın ifade özgürlüğü konusundaki net kararlılığını yeni yükümlülüklerle nasıl dengeleyeceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz" dedi.Musk ise bu konuda bir cevap vermek için henüz çok erken olduğunu belirterek, e-posta ile verdiği yanıtta "Parlamentoya davetlerinden dolayı teşekkür ederim ancak anlaşmayı onaylama noktasında henüz hissedar oylaması yapılmadığı için daveti kabul etmek şu aşamada erken olur." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/peskov-musk-tarafindan-satin-alinan-twitterin-sansursuz-bir-yer-olacagindan-supheliyim-1055918965.html
https://tr.sputniknews.com/20220429/elon-musk-yaklasik-4-milyar-dolarlik-tesla-hissesini-satti-1055944137.html
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bill gates, elon musk, uyarı, twitter , dezenformasyon, sansür, açıklama, microsoft, tesla, spacex
Bill Gates'ten Elon Musk uyarısı: Twitter'da dezenformasyonu engelleme konusunda başarısız olabilir
10:07 05.05.2022 (güncellendi: 10:11 05.05.2022) Abone ol
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın, platformda dezenfomasyonu sansürleme konusunda başarısız olabileceğini söyledi. Koronavirüs pandemisi ile ilgili komplo teorileriyle adı sık sık anılan ABD'li milyarder, "Bu sefer Elon'ın başarılı olacağından şüpheliyim. Ancak onu asla küçümsememeliyiz” dedi.
ABD'li milyarder Bill Gates, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Twitter'daki dezenformasyon sorununa değinen Gates, milyarder arkadaşı Musk'ın bunun önüne geçmede başarısız olabileceğini belirtti.
Dün Wall Street Journal'a verdiği röportajda Gates, Musk'ın Tesla ve SpaceX girişimleriyle başarılı işlere imza attığını ve 'akıllara durgunluk veren' bir geçmişe sahip olduğunu belirtse de, Twitter için işlerin o kadar kolay olmayacağını söyledi.
Twitter için "Aslında durum daha da kötüleşebilir" diyen Gates, "Bu sefer olacağından Elon'ın başarılı olacağından şüpheliyim. Ancak onu asla küçümsememeliyiz” dedi.
Gates, "Amacı ne? İfade özgürlüğü hakkında ne düşünüyor? Aşıların insanları öldürdüğünü veya Bill Gates'in insanları bir çip aracılığıyla takip ettiği söylentileri hakkında ne hissediyor? Yayılması gerektiğini düşündüğü şeylerden biri bu mu? Yani hâlâ ne yapacağı tam olarak belli değil” diye ekledi.
Gates, hükümetlerin ve sosyal medya şirketlerinin Kovid-19 pandemisi ile ilgili dezenformasyonu tam olarak önleyemediğini savundu.
"Aşılar hakkında konuşan güvenilir liderlere sahip olmadığınızda platformların buna karşı çalışma yapması oldukça zor" diyen Gates. "Yani bir liderlik ve bir platform sorunumuz olduğunu düşünüyorum" diye belirtti.
İngiltere parlamentosu, Musk'ı ifadeye çağırdı
İngiltere parlamentosunun dijital komitesi, Twitter ile ilgili planları hakkında daha fazla ayrıntı vermesi için Elon Musk'ı ifade vermeye çağırdı.
Parlamento tarafından ABD'li milyardere yapılan çağrıda, Twitter'ı satın alma planını ve sosyal medya platformu için önerdiği değişiklikleri anlatması istendi.
Dijital komite, Musk'ın Twitter'a yönelik teklifleri hakkında daha detaylı kanıtlar sunmasını talep etti.
Komite Başkanı Julian Knight, "Sosyal medya devlerinin dünya çapında daha sıkı düzenlemelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Musk'ın ifade özgürlüğü konusundaki net kararlılığını yeni yükümlülüklerle nasıl dengeleyeceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz" dedi.
Musk ise bu konuda bir cevap vermek için henüz çok erken olduğunu belirterek, e-posta ile verdiği yanıtta "Parlamentoya davetlerinden dolayı teşekkür ederim ancak anlaşmayı onaylama noktasında henüz hissedar oylaması yapılmadığı için daveti kabul etmek şu aşamada erken olur." ifadelerini kullandı.