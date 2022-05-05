https://tr.sputniknews.com/20220505/bodrum-ana-isale-hatti-patladi-is-yerlerini-su-basti--1056123184.html

Bodrum ana isale hattı patladı, cadde ve sokakları su bastı

Bodrum ana isale hattı patladı, cadde ve sokakları su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından cadde ve sokaklar göle döndü, 4 iş yeri ve bir depo sular altında... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bodrum

su

boru

patlama

sel

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Bodrum'da ana su isale hattında meydana gelen patlama sonrası cadde ve sokakları su bastı.Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte asfalt yarılırken, cadde göle döndü. Bölgede bulunan 4 iş yeri ve bir depoyu su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu tahliye ederken, belediye ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.'Yıllardan beri patlama olmuyor'Bu arada patlama sırasında seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesinin altında bir parçanın koptuğu görüldü. Belediye ekiplerinin bölgede onarım çalışması sürüyor.Bölgede işyerini su basan Ali Kılıç, "Yıllardan beri patlama oluyor. Boruların sağlam olmamasından dolayı oluyor. Her sene biz burada bu sorunu yaşıyoruz. İş yerimi su bastı, mutfağım su doldu" dedi.

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bodrum, su, boru, patlama, sel