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https://tr.sputniknews.com/20220505/borsalar-fedin-faiz-arttirimi-kararina-olumlu-karsilik-verdi-dow-jones-en-iyi-kapanisini-yapti-1056094040.html
Borsalar Fed'in faiz artırma kararına olumlu karşılık verdi: Dow Jones en iyi kapanışını yaptı
Borsalar Fed'in faiz artırma kararına olumlu karşılık verdi: Dow Jones en iyi kapanışını yaptı
ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 puan arttırma kararının ardından New York'ta borsalar hareketlendi. Dow Jones endeksi, Kasım 2020'den bu yana en iyi... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T00:21+0300
2022-05-05T00:22+0300
ekonomi
abd
fed
abd merkez bankası (fed)
dow jones
dow jones endeksi
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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in beklentilerin yaklaşık iki katı üzerinde bir politika faizi arttırımı yapması Amerikan piyasalarını canlandırdı. 2000 yılından bu yana en büyük faiz arttırımı anlamına gelse de bu karar, New York'taki Dow Jones endeksi 932 puanlık (yüzde 2.8) artışla 9 Kasım 2020'den bu yana en iyi gününü yaşadı.Standard &amp; Poor kredi değerlendirme kuruluşunun verilerine göre ise kapanışta yüzde 3'lük bir artış kaydeden Dow Jones 18 Mayıs 2020'den bu yana en iyi performansını sergilemiş oldu. Nasdaq Composite endeksinde ise 24 Şubat 2022'den bu yana en iyi gün yaşanırken, kapanıştaki artış miktarı yüzde 3.2 oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, bu kararın enflasyonu düşürme ve ekonomiye can verme konusunda katkı sunacağını belirtirken, yakın bir zamanda 75 puanlık yeni bir faiz arttırımına gidilmesinin düşük bir ihtimal olduğunun altını çizdi.
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abd, fed, abd merkez bankası (fed), dow jones, dow jones endeksi

Borsalar Fed'in faiz artırma kararına olumlu karşılık verdi: Dow Jones en iyi kapanışını yaptı

00:21 05.05.2022 (güncellendi: 00:22 05.05.2022)
© AFP 2022 / Bryan R. SmithABD ekonomisi - New York Borsası - Dow Jones Endeksi
ABD ekonomisi - New York Borsası - Dow Jones Endeksi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / Bryan R. Smith
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ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 puan arttırma kararının ardından New York'ta borsalar hareketlendi. Dow Jones endeksi, Kasım 2020'den bu yana en iyi kapanışını gördü.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in beklentilerin yaklaşık iki katı üzerinde bir politika faizi arttırımı yapması Amerikan piyasalarını canlandırdı.
2000 yılından bu yana en büyük faiz arttırımı anlamına gelse de bu karar, New York'taki Dow Jones endeksi 932 puanlık (yüzde 2.8) artışla 9 Kasım 2020'den bu yana en iyi gününü yaşadı.
Standard & Poor kredi değerlendirme kuruluşunun verilerine göre ise kapanışta yüzde 3'lük bir artış kaydeden Dow Jones 18 Mayıs 2020'den bu yana en iyi performansını sergilemiş oldu.
Nasdaq Composite endeksinde ise 24 Şubat 2022'den bu yana en iyi gün yaşanırken, kapanıştaki artış miktarı yüzde 3.2 oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, bu kararın enflasyonu düşürme ve ekonomiye can verme konusunda katkı sunacağını belirtirken, yakın bir zamanda 75 puanlık yeni bir faiz arttırımına gidilmesinin düşük bir ihtimal olduğunun altını çizdi.
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