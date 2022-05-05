https://tr.sputniknews.com/20220505/borsalar-fedin-faiz-arttirimi-kararina-olumlu-karsilik-verdi-dow-jones-en-iyi-kapanisini-yapti-1056094040.html

Borsalar Fed'in faiz artırma kararına olumlu karşılık verdi: Dow Jones en iyi kapanışını yaptı

Borsalar Fed'in faiz artırma kararına olumlu karşılık verdi: Dow Jones en iyi kapanışını yaptı

ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 puan arttırma kararının ardından New York'ta borsalar hareketlendi. Dow Jones endeksi, Kasım 2020'den bu yana en iyi... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T00:21+0300

2022-05-05T00:21+0300

2022-05-05T00:22+0300

ekonomi

abd

fed

abd merkez bankası (fed)

dow jones

dow jones endeksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102695/70/1026957071_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7191c0172a70bed17b2ea7be17d0d344.jpg

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in beklentilerin yaklaşık iki katı üzerinde bir politika faizi arttırımı yapması Amerikan piyasalarını canlandırdı. 2000 yılından bu yana en büyük faiz arttırımı anlamına gelse de bu karar, New York'taki Dow Jones endeksi 932 puanlık (yüzde 2.8) artışla 9 Kasım 2020'den bu yana en iyi gününü yaşadı.Standard & Poor kredi değerlendirme kuruluşunun verilerine göre ise kapanışta yüzde 3'lük bir artış kaydeden Dow Jones 18 Mayıs 2020'den bu yana en iyi performansını sergilemiş oldu. Nasdaq Composite endeksinde ise 24 Şubat 2022'den bu yana en iyi gün yaşanırken, kapanıştaki artış miktarı yüzde 3.2 oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, bu kararın enflasyonu düşürme ve ekonomiye can verme konusunda katkı sunacağını belirtirken, yakın bir zamanda 75 puanlık yeni bir faiz arttırımına gidilmesinin düşük bir ihtimal olduğunun altını çizdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, fed, abd merkez bankası (fed), dow jones, dow jones endeksi