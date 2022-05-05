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Canan Kaftancıoğlu'ndan 'tutuklanma' yanıtı: Her şey olabilir
Canan Kaftancıoğlu'ndan 'tutuklanma' yanıtı: Her şey olabilir
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tutuklanacağı yönündeki Ahmet Şık’ın iddiası hakkında konuştu. Kaftancıoğlu, “Toplumu bir anksiyete haline... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:10+0300
2022-05-05T12:10+0300
politika
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TİP milletvekili Ahmet Şık, gazeteci İrfan Aktan’a yaptığı açıklamalarda, “Canan Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar” dedi.Şık’ın bu yöndeki iddiaları sürerken Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında “Ağır ceza mahkemesi kararını verdi, istinaf mahkemesi onadı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hapsin kesinleşmesini talep etti. Eğer başsavcılığın dört ayrı suçtan 8 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına dair isteği Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından uygun görülürse, sonuç ilk cümlemdeki gibi olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz kanunu gereği toplam 13 ay 10 gün hapiste kalacak” ifadelerini kullandı.Kaftancıoğlu’nun, İBB seçiminin kazanılmasında kilit rol üstlendiğini belirten Pehlivan, CHP İl Başkanı’na, “Hapse girmeyi bekliyor musunuz?” sorusunu yöneltti.Kaftancıoğlu verdiği yanıtta, “Toplumu bir anksiyete haline düşürmeyi doğru bulmuyorum. Evet, burası Türkiye, her şey olabilir. Ama bunları düşünecek bir zamanım yok. Örgütlü mücadeleye inanıyorum. Benim başıma ne gelirse gelsin, partimin İstanbul örgütünün mücadeleye devam edeceğini biliyorum” dedi.
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Canan Kaftancıoğlu'ndan 'tutuklanma' yanıtı: Her şey olabilir

12:10 05.05.2022
© AACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tutuklanacağı yönündeki Ahmet Şık’ın iddiası hakkında konuştu. Kaftancıoğlu, “Toplumu bir anksiyete haline düşürmeyi doğru bulmuyorum. Evet, burası Türkiye, her şey olabilir" dedi.
TİP milletvekili Ahmet Şık, gazeteci İrfan Aktan’a yaptığı açıklamalarda, “Canan Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar” dedi.
Şık’ın bu yöndeki iddiaları sürerken Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında “Ağır ceza mahkemesi kararını verdi, istinaf mahkemesi onadı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hapsin kesinleşmesini talep etti. Eğer başsavcılığın dört ayrı suçtan 8 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına dair isteği Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından uygun görülürse, sonuç ilk cümlemdeki gibi olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz kanunu gereği toplam 13 ay 10 gün hapiste kalacak” ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu’nun, İBB seçiminin kazanılmasında kilit rol üstlendiğini belirten Pehlivan, CHP İl Başkanı’na, “Hapse girmeyi bekliyor musunuz?” sorusunu yöneltti.
Kaftancıoğlu verdiği yanıtta, “Toplumu bir anksiyete haline düşürmeyi doğru bulmuyorum. Evet, burası Türkiye, her şey olabilir. Ama bunları düşünecek bir zamanım yok. Örgütlü mücadeleye inanıyorum. Benim başıma ne gelirse gelsin, partimin İstanbul örgütünün mücadeleye devam edeceğini biliyorum” dedi.
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