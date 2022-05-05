Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220505/cekyada-kovid-19-kisitlamalari-tamamen-kaldirildi-1056094588.html
Çekya’da Kovid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırıldı
Çekya’da Kovid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırıldı
Çekya’da Temsilciler Meclisi pandemi yasasında değişikliğe giderek ülkede mevcut olan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T00:38+0300
2022-05-05T00:44+0300
koronavirüs
çekya
koronavirüs
kovid-19
maske
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056094550_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0108839eae949dc88a63ba1b354a5e0a.jpg
Çekya’da tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kaldırıldı. Hükümetin 200 sandalyeli Temsilciler Meclisi’ne pandemi yasasında yapılması öngörülen değişiklikleri sunmasının ardından yapılan oylamada, 159 üyenin lehte oy vermesi ile ülkede mevcut olan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıldı.Pandemi yasasında değişiklik ile Çekya’da daha önce tüm kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında kaldırılan maske takma zorunluluğu yarından itibaren hastane, eczane, bakımevi ve tüm diğer sağlık kuruluşlarında da sona eriyor.'Maske takmak bizim için hala çok iyi bir koruyucu önlemdir'Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek yaptığı açıklamada, “Maske takma zorunluluğunu kaldırdık fakat maske takmak bizim için hala çok iyi bir koruyucu önlemdir. Unutmayalım ki Kovid-19 insanları hala öldürebilmektedir. Bu nedenle herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.PCR testleri ücretli hale gelecekÇekya’da daha önce herkesin ayda bir kez ücretsiz PCR testi yaptırma hakkı bulunurken, yeni karar ile ücretsiz PCR testleri sadece aile doktorunun istemesi durumunda devlet tarafından ödenecek.Çekya’da son 24 saatte bin 372 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 909 bin 167'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte korona virüsten can kaybı yaşanmadı. Covid-19 salgınının başından bu yana Çekya’da toplam 40 bin 184 kişi hayatını kaybetti.
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056094550_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cea0d2ca4c16042d57aeb0cb6b65b677.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çekya, koronavirüs, kovid-19, maske

Çekya’da Kovid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

00:38 05.05.2022 (güncellendi: 00:44 05.05.2022)
© İHA / MARTIN DIVISEKÇekya
Çekya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© İHA / MARTIN DIVISEK
Abone olTelegram
Çekya’da Temsilciler Meclisi pandemi yasasında değişikliğe giderek ülkede mevcut olan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı.
Çekya’da tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kaldırıldı.
Hükümetin 200 sandalyeli Temsilciler Meclisi’ne pandemi yasasında yapılması öngörülen değişiklikleri sunmasının ardından yapılan oylamada, 159 üyenin lehte oy vermesi ile ülkede mevcut olan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıldı.
Pandemi yasasında değişiklik ile Çekya’da daha önce tüm kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında kaldırılan maske takma zorunluluğu yarından itibaren hastane, eczane, bakımevi ve tüm diğer sağlık kuruluşlarında da sona eriyor.

'Maske takmak bizim için hala çok iyi bir koruyucu önlemdir'

Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek yaptığı açıklamada, “Maske takma zorunluluğunu kaldırdık fakat maske takmak bizim için hala çok iyi bir koruyucu önlemdir. Unutmayalım ki Kovid-19 insanları hala öldürebilmektedir. Bu nedenle herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

PCR testleri ücretli hale gelecek

Çekya’da daha önce herkesin ayda bir kez ücretsiz PCR testi yaptırma hakkı bulunurken, yeni karar ile ücretsiz PCR testleri sadece aile doktorunun istemesi durumunda devlet tarafından ödenecek.
Çekya’da son 24 saatte bin 372 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 909 bin 167'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte korona virüsten can kaybı yaşanmadı. Covid-19 salgınının başından bu yana Çekya’da toplam 40 bin 184 kişi hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала