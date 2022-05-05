https://tr.sputniknews.com/20220505/cekyada-kovid-19-kisitlamalari-tamamen-kaldirildi-1056094588.html

Çekya’da Kovid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

Çekya’da Kovid-19 kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

Çekya’da Temsilciler Meclisi pandemi yasasında değişikliğe giderek ülkede mevcut olan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T00:38+0300

2022-05-05T00:38+0300

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koronavirüs

çekya

koronavirüs

kovid-19

maske

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Çekya’da tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları kaldırıldı. Hükümetin 200 sandalyeli Temsilciler Meclisi’ne pandemi yasasında yapılması öngörülen değişiklikleri sunmasının ardından yapılan oylamada, 159 üyenin lehte oy vermesi ile ülkede mevcut olan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırıldı.Pandemi yasasında değişiklik ile Çekya’da daha önce tüm kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında kaldırılan maske takma zorunluluğu yarından itibaren hastane, eczane, bakımevi ve tüm diğer sağlık kuruluşlarında da sona eriyor.'Maske takmak bizim için hala çok iyi bir koruyucu önlemdir'Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek yaptığı açıklamada, “Maske takma zorunluluğunu kaldırdık fakat maske takmak bizim için hala çok iyi bir koruyucu önlemdir. Unutmayalım ki Kovid-19 insanları hala öldürebilmektedir. Bu nedenle herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.PCR testleri ücretli hale gelecekÇekya’da daha önce herkesin ayda bir kez ücretsiz PCR testi yaptırma hakkı bulunurken, yeni karar ile ücretsiz PCR testleri sadece aile doktorunun istemesi durumunda devlet tarafından ödenecek.Çekya’da son 24 saatte bin 372 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 909 bin 167'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte korona virüsten can kaybı yaşanmadı. Covid-19 salgınının başından bu yana Çekya’da toplam 40 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

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