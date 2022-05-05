https://tr.sputniknews.com/20220505/cem-yilmaza-oglu-kemalden-destek-sen-olsen-milletin-iqsu-duser-1056120807.html
Cem Yılmaz'a oğlu Kemal'den destek: 'Sen ölsen milletin IQ'su düşer'
Cem Yılmaz'a oğlu Kemal'den destek: 'Sen ölsen milletin IQ'su düşer'
Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın programında oğlu Kemal'in, kilosuyla ilgili yapılan yorumları görünce "Ben her zaman yanındayım, sen ölsen milletin IQ'su düşer"... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T18:48+0300
2022-05-05T18:48+0300
2022-05-05T18:53+0300
cem yılmaz
yaşam
eleştiri
destek
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Cem Yılmaz 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları arasındaydı. Cem Yılmaz oğluyla arasında gelen bir konuşmayı da programda anlattı.Yılmaz, kendisine yapılan 'şişman' yorumlarıyla ilgili oğlu Kemal'in esprisini gülerek paylaştı. Cem Yılmaz oğlunun kendisine "Baba görüyorum gazetelerde senin için, 'yaşlı şişman' diyorlar. Sen harika bir adamsın ya! Olur mu öyle şey, ben her zaman yanındayım, sen ölsen milletin IQ'su düşer" dediğini söyledi.'Sinema filmi yapmak o kadar imkansız ki'Yakın zamanda film yapmayacağını belirten Cem Yılmaz, "Böyle bir kaynağım yok. Sinema filmi yapmak o kadar imkansız ki... 'Arif ve 216'yı 8.5-9 milyon dolar para (135 milyon TL) harcadık. 7 milyon kişi izlese, bilet başına 10 TL kalsa, 70 milyon TL" yorumunda bulundu.Yılmaz, son gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' ile ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi. Ünlü komedyen, "Eskiye nazaran daha yavaş bulanlar oldu. Halbuki şunu unuttular; Pandemi zamanıydı. Hayatımda ilk defa yarısı boş salonda sahneye çıktım. İnsanlar maskeli. Herkesin ilk defa tecrübe ettiği bir şeydi. Dolayısıyla biraz zamanın ruhunu taşıyor" dedi
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cem yılmaz, eleştiri, destek
Cem Yılmaz'a oğlu Kemal'den destek: 'Sen ölsen milletin IQ'su düşer'
18:48 05.05.2022 (güncellendi: 18:53 05.05.2022) Abone ol
Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın programında oğlu Kemal'in, kilosuyla ilgili yapılan yorumları görünce "Ben her zaman yanındayım, sen ölsen milletin IQ'su düşer" dediğini anlattı.
Cem Yılmaz 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları arasındaydı. Cem Yılmaz oğluyla arasında gelen bir konuşmayı da programda anlattı.
Yılmaz, kendisine yapılan 'şişman' yorumlarıyla ilgili oğlu Kemal'in esprisini gülerek paylaştı. Cem Yılmaz oğlunun kendisine "Baba görüyorum gazetelerde senin için, 'yaşlı şişman' diyorlar. Sen harika bir adamsın ya! Olur mu öyle şey, ben her zaman yanındayım, sen ölsen milletin IQ'su düşer" dediğini söyledi.
'Sinema filmi yapmak o kadar imkansız ki'
Yakın zamanda film yapmayacağını belirten Cem Yılmaz, "Böyle bir kaynağım yok. Sinema filmi yapmak o kadar imkansız ki... 'Arif ve 216'yı 8.5-9 milyon dolar para (135 milyon TL) harcadık. 7 milyon kişi izlese, bilet başına 10 TL kalsa, 70 milyon TL" yorumunda bulundu.
Yılmaz, son gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' ile ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi. Ünlü komedyen, "Eskiye nazaran daha yavaş bulanlar oldu. Halbuki şunu unuttular; Pandemi zamanıydı. Hayatımda ilk defa yarısı boş salonda sahneye çıktım. İnsanlar maskeli. Herkesin ilk defa tecrübe ettiği bir şeydi. Dolayısıyla biraz zamanın ruhunu taşıyor" dedi