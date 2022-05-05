Çiğ süt fiyatı belirlendi

"Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 10 kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 lira olacağı bilgisi edinilmiştir."