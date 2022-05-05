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Çiğ süt fiyatı belirlendi
Çiğ süt fiyatı belirlendi
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 7.50 lira olarak belirledi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T19:06+0300
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ekonomi
süt
inek
fiyat
satış
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Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7.50 lira olarak belirledi.Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, 18 Mart'ta, 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre fiyatının 5.70 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda gelecek süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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süt, inek, fiyat, satış

Çiğ süt fiyatı belirlendi

19:06 05.05.2022 (güncellendi: 19:07 05.05.2022)
© DHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© DHA
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Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 7.50 lira olarak belirledi.
Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7.50 lira olarak belirledi.

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, 18 Mart'ta, 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre fiyatının 5.70 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda gelecek süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 10 kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 lira olacağı bilgisi edinilmiştir."
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