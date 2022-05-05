https://tr.sputniknews.com/20220505/cinde-coken-binadan-132-saat-sonra-bir-kisi-kurtarildi--1056101673.html

Çin'de çöken binadan 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin'de çöken binadan 132 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binanın enkazından 132 saat sonra bir kişinin kurtarıldığı açıklandı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T10:39+0300

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Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, gece saatlerinde kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 10. kişi oldu. 29 Nisan'da çöken binadan 132 saatin ardından çıkarılan kadının bilincinin yerinde olduğu, kurtarma görevlileriyle iletişim kurabildiği kaydedildi. Kurtarma ekipleri seslenerek, moloz yığını içindeki metallere vurarak ve kurtarma köpekleriyle enkaz altındaki 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Bina çevresinde yaşayan 39 kişiden ise haber alınamıyor. Enkazdan şu ana dek 10 kişi sağ, 5 kişi ise ölü çıkarıldı. Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi, savcılar tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

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