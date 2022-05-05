https://tr.sputniknews.com/20220505/cumhurbaskani-erdogan-macron-ile-gorustu-1056123579.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T20:47+0300
2022-05-05T20:47+0300
2022-05-05T20:56+0300
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
20:47 05.05.2022 (güncellendi: 20:56 05.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.