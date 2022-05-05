https://tr.sputniknews.com/20220505/cumhuriyetcilerin-on-secimleri-trumpin-destekledigi-22-adayin-tamami-rakiplerine-ustunluk-sagladi-1056094731.html

Cumhuriyetçilerin ön seçimleri: Trump'ın desteklediği 22 adayın tamamı rakiplerine üstünlük sağladı

Cumhuriyetçilerin ön seçimleri: Trump'ın desteklediği 22 adayın tamamı rakiplerine üstünlük sağladı

ABD'de kasımda yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin Ohio ve Indiana eyaletlerindeki ön seçimlerde eski Başkan Donald Trump'ın... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T00:57+0300

2022-05-05T00:57+0300

2022-05-05T00:57+0300

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abd

donald trump

cumhuriyetçiler

cumhuriyetçi parti

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken partilerdeki adaylık yarışı da hızlanıyor.Cumhuriyetçi Partinin Ohio ve Indiana eyaletlerinde yaptığı ön seçimlerde Trump'ın desteklediği 22 adayın tamamı rakiplerine üstünlük sağladı.Trump'ın destek verdiği Ohio Senatör Adayı J. D. Vance'nin ön seçimleri kazanması dikkati çekerken, bu durum Trump'ın Cumhuriyetçiler üzerindeki ağırlığının halen büyük ölçüde sürdüğü şeklinde yorumlandı.Kasım seçimlerinde Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu yeniden ele geçirmeyi amaçlayan Cumhuriyetçi Partide 2024 başkanlık seçimleri için en güçlü adayın Trump olması bekleniyor.2020'deki tartışmalı başkanlık seçimlerini kaybeden Trump, daha önceki açıklamalarında 2024'te yarışa girmeye hazırlandığı yönünde sinyaller vermişti.

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abd, donald trump, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçi parti