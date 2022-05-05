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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/defense-news-abd-kongresi-ukrayna-sonrasi-turkiyeye-f-16-satisina-olumlu-bakiyor-1056127342.html
Defense News: ABD Kongresi, Ukrayna sonrası Türkiye'ye F-16 satışına olumlu bakıyor
Defense News: ABD Kongresi, Ukrayna sonrası Türkiye'ye F-16 satışına olumlu bakıyor
ABD Kongresinde daha önce Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda çaba gösteren birçok Kongre üyesinin, Ukrayna krizi sürecindeki rolünün ardından... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T23:22+0300
2022-05-05T23:41+0300
ukrayna krizi
abd
türkiye
rusya
f-35
s-400
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ABD'de savunma alanındaki önemli yayın organlarından "Defense News"te yer alan habere göre, Türkiye'nin özellikle Ukrayna krizinde Bayraktar TB-2 insansız hava araçları ve Rusya ile yürüttüğü diplomasi ile izlediği yol, ABD Kongresi'nde olumlu bir imaj yarattı.Türkiye'nin son dönemde oynadığı bu rolün, Ankara'ya olası F-16 satışında Kongredeki muhtemel itirazları azalttığı vurgulanan haberde, Kongredeki etkili isimlerin görüşlerine de yer verildi.Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve ABD'nin güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği yönünde görüş bildirdiğine işaret eden Kongre üyeleri, F-16 satışının Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinde de etkili olabileceğini aktardı.ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, "Rusya'ya karşı bizimle çalışan Türkiye ve diğer ülkelerle konuşmaya ve birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Türkiye, doğru yönde bazı eylemlerde bulundu. Bazı şeyler bizi arada rahatsız etse de Türkiye ile çalışmamız gereken alanlar var." ifadesini kullandı.'Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu'Öte yandan Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için yoğun çaba harcayan birçok Kongre üyesi de Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmayacağının sinyalini verdi.Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Jim Risch, "(Türkiye'ye F-16 satışı) Bu konuda birçok tarafla konuştum. Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu. Bu konuda olumlu yana kaydım ancak tamamen de olumlu değilim." yorumunu yaptı.Risch, F-16 satışının, Türkiye'ye F-35 verilmesinden daha farklı bir durum olduğunu sözlerine ekledi.'Bu dengeyi kurmak zor olabilir, S-400 mevzusu ilişkilerimizi karmaşık bir hale getirdi'ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith ise, "Türkiye ile ilişkilere ihtiyacımız var, bu ilişkileri yeniden kurmak için bir yol bulmalıyız." mesajını verdi.Biden'ın Türkiye ile ilişkileri dengede tutmak için çalıştığını kaydeden Smith, "Bu dengeyi kurmak zor olabilir çünkü S-400 mevzusu ilişkilerimizi karmaşık bir hale getirdi, öte yandan bu ilişkiden vazgeçemeyiz." dedi.Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Mike McCaul'un ofisinden konuya ilişkin Defense News'e yapılan açıklamada ise, "Kendi topraklarını savunan Ukrayna'ya destek konusunda Türkiye'nin NATO müttefikleri ile yan yana durmaya devam etmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.Ukrayna'daki krizin henüz bitmediğine işaret edilen açıklamada, "Biden yönetiminin bu satış için Kongre'nin yetkisine başvurmasını bekliyoruz. Türkiye hala Ukrayna'daki çatışmada yapıcı bir rol oynuyor." görüşü paylaşıldı.
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abd, türkiye, rusya, f-35, s-400

Defense News: ABD Kongresi, Ukrayna sonrası Türkiye'ye F-16 satışına olumlu bakıyor

23:22 05.05.2022 (güncellendi: 23:41 05.05.2022)
© AP Photo / Krystal ArdreyF-16 savaş uçağı - İncirlik Üssü
F-16 savaş uçağı - İncirlik Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Krystal Ardrey
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ABD Kongresinde daha önce Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda çaba gösteren birçok Kongre üyesinin, Ukrayna krizi sürecindeki rolünün ardından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yaktığı bildirildi.
ABD'de savunma alanındaki önemli yayın organlarından "Defense News"te yer alan habere göre, Türkiye'nin özellikle Ukrayna krizinde Bayraktar TB-2 insansız hava araçları ve Rusya ile yürüttüğü diplomasi ile izlediği yol, ABD Kongresi'nde olumlu bir imaj yarattı.
Türkiye'nin son dönemde oynadığı bu rolün, Ankara'ya olası F-16 satışında Kongredeki muhtemel itirazları azalttığı vurgulanan haberde, Kongredeki etkili isimlerin görüşlerine de yer verildi.
Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve ABD'nin güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği yönünde görüş bildirdiğine işaret eden Kongre üyeleri, F-16 satışının Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinde de etkili olabileceğini aktardı.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, "Rusya'ya karşı bizimle çalışan Türkiye ve diğer ülkelerle konuşmaya ve birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Türkiye, doğru yönde bazı eylemlerde bulundu. Bazı şeyler bizi arada rahatsız etse de Türkiye ile çalışmamız gereken alanlar var." ifadesini kullandı.

'Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu'

Öte yandan Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için yoğun çaba harcayan birçok Kongre üyesi de Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmayacağının sinyalini verdi.
Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Jim Risch, "(Türkiye'ye F-16 satışı) Bu konuda birçok tarafla konuştum. Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu. Bu konuda olumlu yana kaydım ancak tamamen de olumlu değilim." yorumunu yaptı.
Risch, F-16 satışının, Türkiye'ye F-35 verilmesinden daha farklı bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

'Bu dengeyi kurmak zor olabilir, S-400 mevzusu ilişkilerimizi karmaşık bir hale getirdi'

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith ise, "Türkiye ile ilişkilere ihtiyacımız var, bu ilişkileri yeniden kurmak için bir yol bulmalıyız." mesajını verdi.
Biden'ın Türkiye ile ilişkileri dengede tutmak için çalıştığını kaydeden Smith, "Bu dengeyi kurmak zor olabilir çünkü S-400 mevzusu ilişkilerimizi karmaşık bir hale getirdi, öte yandan bu ilişkiden vazgeçemeyiz." dedi.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Mike McCaul'un ofisinden konuya ilişkin Defense News'e yapılan açıklamada ise, "Kendi topraklarını savunan Ukrayna'ya destek konusunda Türkiye'nin NATO müttefikleri ile yan yana durmaya devam etmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna'daki krizin henüz bitmediğine işaret edilen açıklamada, "Biden yönetiminin bu satış için Kongre'nin yetkisine başvurmasını bekliyoruz. Türkiye hala Ukrayna'daki çatışmada yapıcı bir rol oynuyor." görüşü paylaşıldı.
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