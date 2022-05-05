https://tr.sputniknews.com/20220505/devlet-baskani-dayanmayan-peruda-tezde-intihalle-suclanan-solcu-lider-castillo-siyasi-komplo-1056117180.html
Devlet başkanı dayanmayan Peru'da 'tezde intihalle' suçlanan solcu lider Castillo: Siyasi komplo
Devlet başkanı dayanmayan Peru'da 'tezde intihalle' suçlanan solcu lider Castillo: Siyasi komplo
Latin Amerika'nın Andlar ülkesinde yüksek enerji, gübre ve gıda fiyatları nedeniyle düzenlenen protestolar karşısında zorlanan Devlet Başkanı Castillo, 10 yıl... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T17:15+0300
2022-05-05T17:15+0300
2022-05-05T17:15+0300
dünya
peru
pedro castillo
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Son 8 devlet başkanından 7'sinin ya görevi kötüye kullanmaktan görevden alındığı ya da yolsuzluk gibi çeşitli suçlamalardan soruşturmaya uğrayıp hapis yattığı yahut istifa etmek zorunda kaldığı Peru'da geçen yıl seçimleri kazanarak koltuğa oturan Pedro Castillo'nun da başı dertte. Zaten enflasyonun tetiklediği protestolar nedeniyle istifası istenen Castillo, 10 yıl önceki üniversite master tezinde intihal yapmakla da itham edildi. Meslekten öğretmen olan, sendika liderliğinden siyasete atılan Castillo, Cesar Vallejo Üniversitesi'nde verdiği master tezinin kısmen başka yerlerden kopyalandığına dair haberler üzerine şunları söyledi:"Herhangi bir usulsüz eylem iddiasını reddediyorum. Tez çalışması, ilgili eğitim kalite standartları kapsamında değerlendirilmiştir. Bir danışmanın gözetimindeki çalışmaya, yeterliliğe karar veren jüri üyeleri destek sunup daha sonra ilgili dereceyi vermiştir."Bir TV kanalının bilgisayar yazılımına dayanarak kopyalanan kısımların saptandığı haberini 'kötü niyetli' diye niteleyen solcu lider, 'güvenilirliği teyit edilemediğinden meşruluğunun bulunmadığını' savundu.'Bunun siyasi amaçlı bir suçlama ve Peru'yu istikrarsızlaştırma planının parçası olduğunu' vurgulayan devlet başkanı, "Sorumsuzca halkı inandırmaya çalıştıkları gibi üçüncü şahısların yazdıklarını kopyalamış ya da kendime mal etmiş değilim" dedi. 'Basın ve ifade özgürlüğünün kişisel ve demokrasi karşıtı çıkarlar için kullanılmasının endişe verici olduğunu' dile getiren Castillo şöyle konuştu: "Bazı medya kuruluşları, onurumu lekelemek ve Peru halkının ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanan şeffaf ve demokratik bir seçimde bana verdiği meşruiyeti baltalamakta ısrar ediyor. Bu, bazı güç gruplarının ve darbe sektörlerinin elim bir komplosudur.”
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peru, pedro castillo
Devlet başkanı dayanmayan Peru'da 'tezde intihalle' suçlanan solcu lider Castillo: Siyasi komplo
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Latin Amerika'nın Andlar ülkesinde yüksek enerji, gübre ve gıda fiyatları nedeniyle düzenlenen protestolar karşısında zorlanan Devlet Başkanı Castillo, 10 yıl önceki üniversite master tezinde intihal yaptığı suçlamasını 'komplo' diye niteleyerek yalanladı.
Son 8 devlet başkanından 7'sinin ya görevi kötüye kullanmaktan görevden alındığı ya da yolsuzluk gibi çeşitli suçlamalardan soruşturmaya uğrayıp hapis yattığı yahut istifa etmek zorunda kaldığı Peru'da geçen yıl seçimleri kazanarak koltuğa oturan Pedro Castillo'nun da başı dertte.
Zaten enflasyonun tetiklediği protestolar nedeniyle istifası istenen Castillo, 10 yıl önceki üniversite master tezinde intihal yapmakla da itham edildi.
Meslekten öğretmen olan, sendika liderliğinden siyasete atılan Castillo, Cesar Vallejo Üniversitesi'nde verdiği master tezinin kısmen başka yerlerden kopyalandığına dair haberler üzerine şunları söyledi:
"Herhangi bir usulsüz eylem iddiasını reddediyorum. Tez çalışması, ilgili eğitim kalite standartları kapsamında değerlendirilmiştir. Bir danışmanın gözetimindeki çalışmaya, yeterliliğe karar veren jüri üyeleri destek sunup daha sonra ilgili dereceyi vermiştir."
Bir TV kanalının bilgisayar yazılımına dayanarak kopyalanan kısımların saptandığı haberini 'kötü niyetli' diye niteleyen solcu lider, 'güvenilirliği teyit edilemediğinden meşruluğunun bulunmadığını' savundu.
'Bunun siyasi amaçlı bir suçlama ve Peru'yu istikrarsızlaştırma planının parçası olduğunu' vurgulayan devlet başkanı, "Sorumsuzca halkı inandırmaya çalıştıkları gibi üçüncü şahısların yazdıklarını kopyalamış ya da kendime mal etmiş değilim" dedi.
'Basın ve ifade özgürlüğünün kişisel ve demokrasi karşıtı çıkarlar için kullanılmasının endişe verici olduğunu' dile getiren Castillo şöyle konuştu:
"Bazı medya kuruluşları, onurumu lekelemek ve Peru halkının ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanan şeffaf ve demokratik bir seçimde bana verdiği meşruiyeti baltalamakta ısrar ediyor. Bu, bazı güç gruplarının ve darbe sektörlerinin elim bir komplosudur.”