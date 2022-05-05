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https://tr.sputniknews.com/20220505/drift-yaptigi-sirada-saci-yanan-elmali-belediye-baskani-ozturk-nazara-geldik-1056111569.html
Drift yaptığı sırada saçı yanan Elmalı Belediye Başkanı Öztürk: Nazara geldik
Drift yaptığı sırada saçı yanan Elmalı Belediye Başkanı Öztürk: Nazara geldik
Antalya'da drift yapılan özel donanımlı aracın alev almasıyla yanındaki sürücü ile zor anlar yaşayan Elmalı Belediye Başkanı Öztürk, "Alevler saçımın arkasını... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T14:35+0300
2022-05-05T14:37+0300
drift
antalya
türkiye
halil öztürk
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Elmalı ilçesinde düzenlenen 'Tuning Festivali'nde bir araya gelen hız tutkunları, dün özel donanımlı araçlarla gösteri yaptı. Toptancı halindeki gösterileri seyretmek isteyenler, dükkânların üzerindeki balkonlarda yerini aldı. Onlarca kişinin bulunduğu balkon, oluşan ağırlık nedeniyle çöktü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olay sonrası gösterilere devam edildi.Drift tutkunlarını buluşturan festivalde ikinci kaza, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün bindiği otomobilde meydana geldi. Drift sırasında otomobilden aniden alevler yükseldi. Çevredekiler de yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Sürücü ile Başkan Öztürk, müdahalenin ardından araçtan çıkarıldı. Yangından kısa süre sonra da ödül töreni yapıldı. Tören sırasında bu kez kürsünün bulunduğu platform çöktü. Başkan Öztürk ile ödül alan sürücüler, zor anlar yaşadı.'Saçımın arkası komple yandı''Tuning Festivali'ne yoğun ilgi olduğunu, 81 kentten özel donanımlı otomobillerle ilçeye gelindiğini belirten Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Bindiğim araç drift yaparken deposundan yere benzin akıtıyor. Egzozdan çıkan parçacıklar, kıvılcımlarla benzin ateş aldı. O ateş sırasında biz de içindeydik. Çok şükür, kendimizi şoförle birlikte dışarı attık. Ateşler arkadan geldiği için saçımızı yaktık. Alevler saçımın arkasını komple yaktı. Bir arkadaşımızın kaşında ve kafasında yarık oldu, hastaneye gönderdik. Ödül töreninde ödül vermek için kürsüye çıktım, o sırada platform çöktü. Nazara geldik" dedi.Yine de festivalin coşku içinde geçtiğini vurgulayan Başkan Öztürk, "Elmalı'da güreşlerimizle çok ünlüydük. Bu araç gösterisinde de muhteşem kalabalıkla birlikte 'Herhalde nazara geldik' diyoruz. Buna da şükür. Güzel oldu, güzel atlattık ama talihsiz olaylar yaşadık. Buna da binlerce kez şükürler olsun" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220504/antalyadaki-tuning-festivalinde-seyircilerin-bulundugu-balkon-coktu--1056082287.html
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drift, antalya, halil öztürk

Drift yaptığı sırada saçı yanan Elmalı Belediye Başkanı Öztürk: Nazara geldik

14:35 05.05.2022 (güncellendi: 14:37 05.05.2022)
© DHAElmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© DHA
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Antalya'da drift yapılan özel donanımlı aracın alev almasıyla yanındaki sürücü ile zor anlar yaşayan Elmalı Belediye Başkanı Öztürk, "Alevler saçımın arkasını komple yaktı. 'Herhalde nazara geldik' diyoruz. Buna da şükür" dedi.
Elmalı ilçesinde düzenlenen 'Tuning Festivali'nde bir araya gelen hız tutkunları, dün özel donanımlı araçlarla gösteri yaptı. Toptancı halindeki gösterileri seyretmek isteyenler, dükkânların üzerindeki balkonlarda yerini aldı. Onlarca kişinin bulunduğu balkon, oluşan ağırlık nedeniyle çöktü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olay sonrası gösterilere devam edildi.
Drift tutkunlarını buluşturan festivalde ikinci kaza, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün bindiği otomobilde meydana geldi. Drift sırasında otomobilden aniden alevler yükseldi. Çevredekiler de yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Sürücü ile Başkan Öztürk, müdahalenin ardından araçtan çıkarıldı. Yangından kısa süre sonra da ödül töreni yapıldı. Tören sırasında bu kez kürsünün bulunduğu platform çöktü. Başkan Öztürk ile ödül alan sürücüler, zor anlar yaşadı.

'Saçımın arkası komple yandı'

'Tuning Festivali'ne yoğun ilgi olduğunu, 81 kentten özel donanımlı otomobillerle ilçeye gelindiğini belirten Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Bindiğim araç drift yaparken deposundan yere benzin akıtıyor. Egzozdan çıkan parçacıklar, kıvılcımlarla benzin ateş aldı. O ateş sırasında biz de içindeydik. Çok şükür, kendimizi şoförle birlikte dışarı attık. Ateşler arkadan geldiği için saçımızı yaktık. Alevler saçımın arkasını komple yaktı. Bir arkadaşımızın kaşında ve kafasında yarık oldu, hastaneye gönderdik. Ödül töreninde ödül vermek için kürsüye çıktım, o sırada platform çöktü. Nazara geldik" dedi.
Yine de festivalin coşku içinde geçtiğini vurgulayan Başkan Öztürk, "Elmalı'da güreşlerimizle çok ünlüydük. Bu araç gösterisinde de muhteşem kalabalıkla birlikte 'Herhalde nazara geldik' diyoruz. Buna da şükür. Güzel oldu, güzel atlattık ama talihsiz olaylar yaşadık. Buna da binlerce kez şükürler olsun" diye konuştu.
Antalya'daki tuning festivalinde seyircilerin bulunduğu balkon çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
TÜRKİYE
Antalya'daki drift festivalinde seyircilerin bulunduğu balkon çöktü
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