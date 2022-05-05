https://tr.sputniknews.com/20220505/dugunde-maganda-kursunu-kalbinden-vurulan-zurnaci-yasamin-yitirdi-1056107493.html

Düğünde 'maganda kurşunu': Kalbinden vurulan zurnacı yaşamın yitirdi

Düğünde 'maganda kurşunu': Kalbinden vurulan zurnacı yaşamın yitirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düğünde silahla ateş açan Erol Coşkun, zurnacı Emre Tıptaş'ı kalbinden vurarak ölümüne neden oldu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T13:01+0300

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türkiye

maganda

düğün

ölüm

cinayet

maganda kurşunu

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kesikkeli Mahallesi’nde sokakta yapılan düğünde bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı.Düğüne katılanlardan Erol Coşkun da elinde tabanca, havaya ateş etmek için davul zurna eşliğinde oynayanların arasına girdi. Erol Coşkun’un kolunu havaya kaldırırken elindeki tabancası ateş aldı, mermi 4 çocuk babaszurnacı Emre Tıptaş’ın kalbine isabet etti. Tıptaş, bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı.Mahalle muhtarının aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tıptaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan Erol Coşkun’un yakalanması için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220505/osmaniyede-dugunde-maganda-kursunu-isabet-eden-zurnaci-oldu-1056095269.html

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maganda, düğün, ölüm, cinayet, maganda kurşunu