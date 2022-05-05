Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220505/dugunde-maganda-kursunu-kalbinden-vurulan-zurnaci-yasamin-yitirdi-1056107493.html
Düğünde 'maganda kurşunu': Kalbinden vurulan zurnacı yaşamın yitirdi
Düğünde 'maganda kurşunu': Kalbinden vurulan zurnacı yaşamın yitirdi
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düğünde silahla ateş açan Erol Coşkun, zurnacı Emre Tıptaş'ı kalbinden vurarak ölümüne neden oldu. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T13:01+0300
2022-05-05T13:01+0300
türkiye
maganda
düğün
ölüm
cinayet
maganda kurşunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056107447_5:0:1066:597_1920x0_80_0_0_a67f44f256bb3e686ed4aacea8ceb6d7.jpg
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kesikkeli Mahallesi’nde sokakta yapılan düğünde bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı.Düğüne katılanlardan Erol Coşkun da elinde tabanca, havaya ateş etmek için davul zurna eşliğinde oynayanların arasına girdi. Erol Coşkun’un kolunu havaya kaldırırken elindeki tabancası ateş aldı, mermi 4 çocuk babaszurnacı Emre Tıptaş’ın kalbine isabet etti. Tıptaş, bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı.Mahalle muhtarının aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tıptaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan Erol Coşkun’un yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/osmaniyede-dugunde-maganda-kursunu-isabet-eden-zurnaci-oldu-1056095269.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056107447_149:0:945:597_1920x0_80_0_0_fc7b7853eb85f6199c58f63b58d959d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maganda, düğün, ölüm, cinayet, maganda kurşunu

Düğünde 'maganda kurşunu': Kalbinden vurulan zurnacı yaşamın yitirdi

13:01 05.05.2022
© İHA / SELÇUK ŞAVRANDüğünde maganda kurşunuyla ölüm: Kalbinden vurulan zurnacı yaşamın yitirdi
Düğünde maganda kurşunuyla ölüm: Kalbinden vurulan zurnacı yaşamın yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN
Abone olTelegram
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düğünde silahla ateş açan Erol Coşkun, zurnacı Emre Tıptaş'ı kalbinden vurarak ölümüne neden oldu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kesikkeli Mahallesi’nde sokakta yapılan düğünde bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı.
Düğüne katılanlardan Erol Coşkun da elinde tabanca, havaya ateş etmek için davul zurna eşliğinde oynayanların arasına girdi. Erol Coşkun’un kolunu havaya kaldırırken elindeki tabancası ateş aldı, mermi 4 çocuk babaszurnacı Emre Tıptaş’ın kalbine isabet etti. Tıptaş, bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı.
Mahalle muhtarının aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tıptaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan Erol Coşkun’un yakalanması için çalışma başlattı.
Havaya ateş açma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
TÜRKİYE
Osmaniye’de düğünde 'maganda kurşunu' isabet eden zurnacı öldü
01:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала