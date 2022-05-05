https://tr.sputniknews.com/20220505/edirnede-kakava-atesi-binlerce-kisinin-katilimiyla-yakildi-1056121206.html

Edirne'de Kakava ateşi binlerce kişinin katılımıyla yakıldı

Edirne'de Kakava ateşi binlerce kişinin katılımıyla yakıldı

Edirne'de "Romanların Hıdrellezi" olan bilinen Kakava Şenlikleri, dev ateşin yanmasıyla başladı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T18:57+0300

2022-05-05T18:57+0300

2022-05-05T19:00+0300

yaşam

edirne

kakava ateşi

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Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nin resmi açılış programı binlerce kişinin katılımıyla Sarayiçi'nde gerçekleşti.Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle iki yıldır temsili olarak 3 kişiyle yaktıkları Kakava ateşini, bugün büyük bir kalabalıkla yaktıklarını, coşkuyla Kakava ve Hıdırellez'i kutladıklarını belirtti.Türk milletinin çok büyük bir millet olduğunu anlatan Vali Canalp, "İki haftaya 3 bayramı sığdıran bir millettir benim milletim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza ve milletimize armağan ettiği 23 Nisan'ı canla başla kutladık. Ramazan Bayramı'mızı kutladık. Bugün de hep beraber kültürel bir bayramı, Kakava'yı kutluyoruz." dedi.Vali Canalp, bugün burada olan binlerce insanın, sadece Kakava'yı kutlamadığını, aynı zamanda kültürel bir mirasa da sahip çıktıklarını söyledi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Kakava'nın 1400 yıllık bir gelenek olduğunun altını çizdi."Türkiye'de Kakava ateşi sadece tek bir yerde yanar." diyen Başkan Gürkan, "Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış, Edirne Sarayı'nın hemen yanı başında, Sarayiçi'nde yanar. Çünkü burası yiğitlerin diyarıdır. Pehlivanların başkentidir burası." ifadelerini kutlandı.Başkan Gürkan, bütün inançların bir arada özgürce yaşadığı şehre belediye başkanlığı yapmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.Daha sonra tarihi Sarayiçi'nde Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, Vali Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Gürkan, Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Çeribaşı Fikri Ocak, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu.Kakava ateşinin bir anda harlanması nedeniyle ateşi yakan protokol ve etrafındaki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.Baharın gelişinin kutlandığı, bolluk, bereketin temenni edildiği Kakava'da binlerce katılımcı dev ateş etrafında dans etti.Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları da adeta birbiriyle yarıştı.Çeşitli dans gösterileri ve konserlerin yer aldığı etkinlik, yarın şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapılacak kutlama programıyla devam edecek.

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edirne, kakava ateşi