https://tr.sputniknews.com/20220505/eski-brezilya-lideri-lula-zelenskiy-rusyayla-savas-istiyordu-bati-tarafindan-tesvik-edildi-1056102323.html

Eski Brezilya lideri Lula: Zelenskiy, Rusya'yla savaş istiyordu, Batı tarafından teşvik edildi

Eski Brezilya lideri Lula: Zelenskiy, Rusya'yla savaş istiyordu, Batı tarafından teşvik edildi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Rusya ile savaş istediğini söyleyerek, "Aksini düşünseydi Kremlin ile askeri harekat başlatmadan... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T10:58+0300

2022-05-05T10:58+0300

2022-05-05T11:05+0300

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Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatına dair değerlendirmede bulundu.Time dergisine mülakat veren Lula, devam eden Ukrayna krizi de dahil olmak üzere hem ülkesinin hem de dünyanın gündemini geniş bir yelpazede ele aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in savaş istediğine işaret eden Lula, "Savaş istemeseydi, biraz daha müzakere ederdi. Mesele bu" ifadelerini kullandı."Bazen oturup Ukrayna Devlet Başkanı'nı, televizyonda konuşurken, alkışlanırken, tüm (Avrupalı) parlamenterler tarafından ayakta alkışlanırken izliyorum da" diyen Lula, şöyle devam etti: "Bu adam, savaştan en az (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin kadar sorumlu. Çünkü savaşın tek bir suçlusu olmaz. Ukrayna lideri, 'Hadi, bir süreliğine NATO meselesi hakkında konuşmayı bırakalım, AB'ye katılma hakkında konuşalım. Önce oturup biraz daha tartışalım' diyebilirdi."Zelenskiy'in 24 Şubat'ta Rusya'nın askeri harekatının başlamasından önce müzakereler devam etmesi gerekip gerekmediği yönündeki soruyu yanıtlayan eski Brezilya lideri, Zelenskiy'in tutumunu 'biraz tuhaf' karşıladığını belirtti.'Zelenskiy'in olması gereken yer müzakere masası'Lula, "Gösterinin bir parçası gibi görünüyor. Sabah, öğle ve akşam televizyonda. İngiltere parlamentosunda, Alman parlamentosunda, Fransız parlamentosunda, İtalyan parlamentosunda, sanki siyasi bir kampanya yürütüyormuş gibi. Zelenskiy'in olması gereken yer müzakere masası" dedi.'Siz Zelenskiy'i cesaretlendiriyorsunuz, o da pastanızdaki kiraz olduğunu sanıyor'Hiç kimsenin barış inşasına katkıda bulunmaya çalışmadığını, herkresin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı nefreti körüklediğini ancak bunun hiçbir şeyi çözmeyeceğini vurgulayan Lula, şunları söyledi: "Bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. Fakat insanlar savaşı teşvik ediyor. Bu adamı (Zelenskiy) cesaretlendiriyorsunuz ve sonra o da pastanızdaki kiraz olduğunu sanıyor. Ciddi konuşmalıyız; 'Tamam, iyi bir komedyendin. Ama artık bırak, televizyona çıkman için savaşa gerek yok. Ve Putin'e şunu söylemeliyiz: 'Silahın çok ama Ukrayna'da kullanmanıza gerek yok. Hadi müzakere edelim."'Biden, Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidebilirdi, bir liderden beklenecek tavır budur'Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ihtilafında liderlik sergilemediğine işaret eden Lula, "ABD'nin çok fazla siyasi nüfuzu var. Ve Biden, savaştan kaçınabilirdi, savaşı kışkırtmayabilirdi. Daha fazla konuşabilirdi, konuya daha fazla dahil olabilirdi. Biden, Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidebilirdi. Bir liderden beklenecek tavır budur. İşler rayından çıkmasın diye müdahale etmesi gerekirdi. Bunu yaptığını düşünmüyorum" diye konuştu.Eski Brezilya lideri, Biden'ın müzakere için çaba göstermesi durumunda Rusya'ya herhangi bir 'taviz' vermesi gerekip gerekmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Amerikalıların 1961'de Rusları Küba'ya füze konuşlandırmamaları için (Sovyetler Birliği'ni) ikna ettikleri gibi, Biden şöyle diyebilirdi: 'Biraz daha müzakere edeceğiz. Ukrayna'yı NATO'da istemiyoruz, nokta.' Bu bir taviz olmazdı."'ABD ve AB de suçlu''Politikacıların ne ekerse onu biçtiğini' kaydeden Lula, "Suçlu sadece Putin değil. ABD ve Avrupa Birliği (AB) de suçlu. Ukrayna, işgalinin nedeni neydi? NATO? O zaman ABD ve Avrupa 'Ukrayna NATO'ya katılmayacak' demeliydi. Bu, sorunu çözerdi" değerlendirmesini yaptı.Bunun yanı sıra Avrupalı ​​politikacıları mevcut krizi körüklemekle suçlayan Lula, "Avrupalılar şöyle diyebilirdi: 'Hayır, şimdi Ukrayna'nın AB'ye katılma zamanı değil, bekleyeceğiz.' Çatışmayı kışkırtmak zorunda değillerdi" yorumunu yaptı.

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abd, rusya, ukrayna, luiz inacio lula da silva, vladimir zelenskiy, joe biden, vladimir putin