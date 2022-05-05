https://tr.sputniknews.com/20220505/fatihte-kacak-gocmen-operasyonu-200-kisi-yakalandi-1056123699.html
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı
İstanbul Fatih'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T20:51+0300
2022-05-05T20:51+0300
2022-05-05T20:54+0300
türkiye
fatih
istanbul
göçmen
kaçak göçmenler
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Drone kullanılan denetimlerde, ekipler havadan çekilen görüntülerle yönlendirildi. Denetimlerde yakalanan 200 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/istiklal-caddesinde-120-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056093762.html
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fatih, istanbul, göçmen, kaçak göçmenler
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı
20:51 05.05.2022 (güncellendi: 20:54 05.05.2022) Abone ol
İstanbul Fatih'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı.
Drone kullanılan denetimlerde, ekipler havadan çekilen görüntülerle yönlendirildi.
Denetimlerde yakalanan 200 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.