Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220505/fatihte-kacak-gocmen-operasyonu-200-kisi-yakalandi-1056123699.html
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı
İstanbul Fatih'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T20:51+0300
2022-05-05T20:54+0300
türkiye
fatih
istanbul
göçmen
kaçak göçmenler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056123454_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_8d19f9bb4d5d1c69cf3137c4b69caa51.jpg
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Drone kullanılan denetimlerde, ekipler havadan çekilen görüntülerle yönlendirildi. Denetimlerde yakalanan 200 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/istiklal-caddesinde-120-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056093762.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056123454_251:0:1750:1124_1920x0_80_0_0_3a9e2724128250241f72cbb5439c2b64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih, istanbul, göçmen, kaçak göçmenler

Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı

20:51 05.05.2022 (güncellendi: 20:54 05.05.2022)
© İHAFatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı
Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 200 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul Fatih'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 200 kaçak göçmen yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Meydanı ve çevre sokaklarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı.
Drone kullanılan denetimlerde, ekipler havadan çekilen görüntülerle yönlendirildi.
Denetimlerde yakalanan 200 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
TÜRKİYE
İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı
00:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала