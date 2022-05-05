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https://tr.sputniknews.com/20220505/federal-mahkeme-floydu-olduren-eski-polis-chauvinin-savunma-anlasmasini-kabul-etti-1056094295.html
Federal mahkeme, Floyd'u öldüren eski polis Chauvin’in savunma anlaşmasını kabul etti
Federal mahkeme, Floyd'u öldüren eski polis Chauvin’in savunma anlaşmasını kabul etti
ABD'de, siyah vatandaşı George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, federal mahkemeye sunduğu savunma anlaşması kabul edildi... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T00:26+0300
2022-05-05T00:26+0300
dünya
federal mahkeme
abd
george floyd
derek chauvin
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ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyah vatandaşı George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin’in federal mahkemeye sunduğu savunma anlaşması kabul edildi. Floyd'un ölümüyle ilgili medeni haklarını ihlal etmek ve bir davayı engellemekle ilgili federal suçlamalar ile ilgili davaya bakan Federal Yargıc Paul Magnuson yaptığı açıklamada, Chauvin'in savunma anlaşmasının şartlarını kabul ettiğini ve Chauvin'in 20 ila 25 yıl hapis cezasına çarptırılacağını aktardı.Eyalet mahkemesi tarafından çarptırıldığı 22.5 yıllık hapis cezasını çeken Chauvin’in, federal mahkeme tarafından verilecek hapis cezası için ise henüz tarihi belirtilmedi.Floyd'un öldürülmesine ilişkin federal mahkemede görülen davada, Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten suçlu bulunan Chauvin, ilk kez Aralık 2021'de çıktığı mahkemede Floyd'un ölümüyle ilgili yönetilen suçlamaları kabul etmişti. Savcılarla yaptığı anlaşma sonucu savunmasını "suçlu" olarak değiştiren Chauvin, Floyd'un medeni haklarını ihlal ettiğini ve Floyd'un baygın halde olmasına rağmen diziyle boynuna baskı yapmaya devam ettiğini itiraf etmişti.Haziran 2020'de Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan eski polis memuru Chauvin, eyalet mahkemesi tarafından 2021 Haziran ayında cinayetten suçlu bulunmuş ve 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, federal mahkeme tarafından çarptırılması beklenen 25 yıl hapis cezasını eyalet mahkemesi tarafından verilen 22,5 yıl hapis cezası ile aynı anda yatacak.
https://tr.sputniknews.com/20220427/abdde-george-floyd-sorusturmasinda-minneapolis-polisi-irkci-bulundu-1055902661.html
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federal mahkeme, abd, george floyd, derek chauvin

Federal mahkeme, Floyd'u öldüren eski polis Chauvin’in savunma anlaşmasını kabul etti

00:26 05.05.2022
© REUTERSDerek Chauvin
Derek Chauvin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© REUTERS
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ABD'de, siyah vatandaşı George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, federal mahkemeye sunduğu savunma anlaşması kabul edildi. Chauvin’in eyalet mahkemesinin verdiği 22.5 yıllık hapis cezasına ek olarak federal mahkeme tarafından 20 ila 25 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyah vatandaşı George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin’in federal mahkemeye sunduğu savunma anlaşması kabul edildi.
Floyd'un ölümüyle ilgili medeni haklarını ihlal etmek ve bir davayı engellemekle ilgili federal suçlamalar ile ilgili davaya bakan Federal Yargıc Paul Magnuson yaptığı açıklamada, Chauvin'in savunma anlaşmasının şartlarını kabul ettiğini ve Chauvin'in 20 ila 25 yıl hapis cezasına çarptırılacağını aktardı.
Eyalet mahkemesi tarafından çarptırıldığı 22.5 yıllık hapis cezasını çeken Chauvin’in, federal mahkeme tarafından verilecek hapis cezası için ise henüz tarihi belirtilmedi.
Floyd'un öldürülmesine ilişkin federal mahkemede görülen davada, Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten suçlu bulunan Chauvin, ilk kez Aralık 2021'de çıktığı mahkemede Floyd'un ölümüyle ilgili yönetilen suçlamaları kabul etmişti. Savcılarla yaptığı anlaşma sonucu savunmasını "suçlu" olarak değiştiren Chauvin, Floyd'un medeni haklarını ihlal ettiğini ve Floyd'un baygın halde olmasına rağmen diziyle boynuna baskı yapmaya devam ettiğini itiraf etmişti.
Haziran 2020'de Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan eski polis memuru Chauvin, eyalet mahkemesi tarafından 2021 Haziran ayında cinayetten suçlu bulunmuş ve 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, federal mahkeme tarafından çarptırılması beklenen 25 yıl hapis cezasını eyalet mahkemesi tarafından verilen 22,5 yıl hapis cezası ile aynı anda yatacak.
Mahkeme çizimiyle George Floyd davasında boğularak öldürülmesinin videosu gösterilirken avukat Eric Nelson ile müvekkili olan eski polis memuru Derek Chauvin (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
DÜNYA
ABD'de George Floyd soruşturmasında, Minneapolis polisi 'ırkçı' bulundu
27 Nisan, 22:29
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