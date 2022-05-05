https://tr.sputniknews.com/20220505/federal-mahkeme-floydu-olduren-eski-polis-chauvinin-savunma-anlasmasini-kabul-etti-1056094295.html

Federal mahkeme, Floyd'u öldüren eski polis Chauvin’in savunma anlaşmasını kabul etti

Federal mahkeme, Floyd'u öldüren eski polis Chauvin’in savunma anlaşmasını kabul etti

ABD'de, siyah vatandaşı George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, federal mahkemeye sunduğu savunma anlaşması kabul edildi... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T00:26+0300

2022-05-05T00:26+0300

2022-05-05T00:26+0300

dünya

federal mahkeme

abd

george floyd

derek chauvin

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ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyah vatandaşı George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin’in federal mahkemeye sunduğu savunma anlaşması kabul edildi. Floyd'un ölümüyle ilgili medeni haklarını ihlal etmek ve bir davayı engellemekle ilgili federal suçlamalar ile ilgili davaya bakan Federal Yargıc Paul Magnuson yaptığı açıklamada, Chauvin'in savunma anlaşmasının şartlarını kabul ettiğini ve Chauvin'in 20 ila 25 yıl hapis cezasına çarptırılacağını aktardı.Eyalet mahkemesi tarafından çarptırıldığı 22.5 yıllık hapis cezasını çeken Chauvin’in, federal mahkeme tarafından verilecek hapis cezası için ise henüz tarihi belirtilmedi.Floyd'un öldürülmesine ilişkin federal mahkemede görülen davada, Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten suçlu bulunan Chauvin, ilk kez Aralık 2021'de çıktığı mahkemede Floyd'un ölümüyle ilgili yönetilen suçlamaları kabul etmişti. Savcılarla yaptığı anlaşma sonucu savunmasını "suçlu" olarak değiştiren Chauvin, Floyd'un medeni haklarını ihlal ettiğini ve Floyd'un baygın halde olmasına rağmen diziyle boynuna baskı yapmaya devam ettiğini itiraf etmişti.Haziran 2020'de Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan eski polis memuru Chauvin, eyalet mahkemesi tarafından 2021 Haziran ayında cinayetten suçlu bulunmuş ve 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, federal mahkeme tarafından çarptırılması beklenen 25 yıl hapis cezasını eyalet mahkemesi tarafından verilen 22,5 yıl hapis cezası ile aynı anda yatacak.

https://tr.sputniknews.com/20220427/abdde-george-floyd-sorusturmasinda-minneapolis-polisi-irkci-bulundu-1055902661.html

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federal mahkeme, abd, george floyd, derek chauvin