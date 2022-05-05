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Ferrari, Justin Bieber'ı kara listeye aldı
Ferrari, Justin Bieber'ı kara listeye aldı
Justin Bieber, yıllar önce satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia F1 model aracı boyadığı için markayla karşı karşıya geldi. İtalyan otomotiv markası... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:50+0300
2022-05-05T13:02+0300
justin bieber
ferrari
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Kanadalı popçu Justin Bieber, yıllar önce satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia F1 model aracını 2016’da neon mavi renge boyadığı için markayla karşı karşıya geldi.Merkezi İtalya’nın Maranello bölgesinde bulunan Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için sıkı kurallar getirmesiyle bilinirken, Bieber’ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.Sözcü'nün aktardığına göre, Bieber’ın ayrıca markanın kesinlikle istemediği bir kural olan 'aracı açık artırmaya çıkarma' engelini de aştığı ve bu sebeple kara listeye alındığı belirtildi.İngiliz The Times, Ferrari’nin resmi internet sitesinde yer alan kuralları da mercek altına aldı. Kurallar arasında aracı satın alan kişinin bir yıl içinde aracı tekrar satması yasaklanırken, satış kararının önce Ferrari’ye iletilmesi gerektiği de belirtiliyor.The Times’a konuşan en büyük Ferrari sahipleri kulübünün başkanı Fabio Barone, “Bu kurallar markanın onurunu korumak için önemli” dedi.
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justin bieber, ferrari, kara liste

Ferrari, Justin Bieber'ı kara listeye aldı

12:50 05.05.2022 (güncellendi: 13:02 05.05.2022)
© Instagram/Justin BieberJustin Bieber
Justin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© Instagram/Justin Bieber
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Justin Bieber, yıllar önce satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia F1 model aracı boyadığı için markayla karşı karşıya geldi. İtalyan otomotiv markası, Bieber'ı kara listeye aldığını duyurdu.
Kanadalı popçu Justin Bieber, yıllar önce satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia F1 model aracını 2016’da neon mavi renge boyadığı için markayla karşı karşıya geldi.
Merkezi İtalya’nın Maranello bölgesinde bulunan Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için sıkı kurallar getirmesiyle bilinirken, Bieber’ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Sözcü'nün aktardığına göre, Bieber’ın ayrıca markanın kesinlikle istemediği bir kural olan 'aracı açık artırmaya çıkarma' engelini de aştığı ve bu sebeple kara listeye alındığı belirtildi.
İngiliz The Times, Ferrari’nin resmi internet sitesinde yer alan kuralları da mercek altına aldı. Kurallar arasında aracı satın alan kişinin bir yıl içinde aracı tekrar satması yasaklanırken, satış kararının önce Ferrari’ye iletilmesi gerektiği de belirtiliyor.
The Times’a konuşan en büyük Ferrari sahipleri kulübünün başkanı Fabio Barone, “Bu kurallar markanın onurunu korumak için önemli” dedi.
Justin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
YAŞAM
Justin Bieber koronavirüse yakalandı
21 Şubat, 02:14
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