https://tr.sputniknews.com/20220505/ferrari-justin-bieberi-kara-listeye-aldi-1056106748.html

Ferrari, Justin Bieber'ı kara listeye aldı

Ferrari, Justin Bieber'ı kara listeye aldı

Justin Bieber, yıllar önce satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia F1 model aracı boyadığı için markayla karşı karşıya geldi. İtalyan otomotiv markası... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T12:50+0300

2022-05-05T12:50+0300

2022-05-05T13:02+0300

justin bieber

ferrari

kara liste

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056106233_0:212:770:645_1920x0_80_0_0_ec0980dbc41489ef8abadaf17f28e12e.jpg

Kanadalı popçu Justin Bieber, yıllar önce satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia F1 model aracını 2016’da neon mavi renge boyadığı için markayla karşı karşıya geldi.Merkezi İtalya’nın Maranello bölgesinde bulunan Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için sıkı kurallar getirmesiyle bilinirken, Bieber’ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.Sözcü'nün aktardığına göre, Bieber’ın ayrıca markanın kesinlikle istemediği bir kural olan 'aracı açık artırmaya çıkarma' engelini de aştığı ve bu sebeple kara listeye alındığı belirtildi.İngiliz The Times, Ferrari’nin resmi internet sitesinde yer alan kuralları da mercek altına aldı. Kurallar arasında aracı satın alan kişinin bir yıl içinde aracı tekrar satması yasaklanırken, satış kararının önce Ferrari’ye iletilmesi gerektiği de belirtiliyor.The Times’a konuşan en büyük Ferrari sahipleri kulübünün başkanı Fabio Barone, “Bu kurallar markanın onurunu korumak için önemli” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/justin-bieber-koronaviruse-yakalandi-1054061436.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

justin bieber, ferrari, kara liste