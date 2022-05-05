https://tr.sputniknews.com/20220505/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-enflasyon-hepimizin-ortak-meselesidir-1056122128.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon hepimizin ortak meselesidir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon hepimizin ortak meselesidir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir” dedi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T19:43+0300

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2022-05-05T19:44+0300

ekonomi

nureddin nebati

enflasyon

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez” ifadelerine yer verdi.

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nureddin nebati, enflasyon, türkiye