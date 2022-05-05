https://tr.sputniknews.com/20220505/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-enflasyon-hepimizin-ortak-meselesidir-1056122128.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon hepimizin ortak meselesidir'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon hepimizin ortak meselesidir'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir” dedi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T19:43+0300
2022-05-05T19:43+0300
2022-05-05T19:44+0300
ekonomi
nureddin nebati
enflasyon
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez” ifadelerine yer verdi.
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nureddin nebati, enflasyon, türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon hepimizin ortak meselesidir'
19:43 05.05.2022 (güncellendi: 19:44 05.05.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez” ifadelerine yer verdi.