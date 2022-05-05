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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon hepimizin ortak meselesidir'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon hepimizin ortak meselesidir'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir” dedi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
nureddin nebati
enflasyon
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez” ifadelerine yer verdi.
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nureddin nebati, enflasyon, türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon hepimizin ortak meselesidir'

19:43 05.05.2022 (güncellendi: 19:44 05.05.2022)
© AA / İbrahim Halil Aktürk Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA / İbrahim Halil Aktürk
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez” ifadelerine yer verdi.
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