https://tr.sputniknews.com/20220505/hdp-genel-merkezi-onunde-gerginlik-evlat-nobeti-tutan-aileler-siyah-celenk-birakti-1056101937.html
HDP Genel Merkezi önünde gerginlik: Evlat nöbeti tutan aileler siyah çelenk bıraktı
HDP Genel Merkezi önünde gerginlik: Evlat nöbeti tutan aileler siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP binasının önüne siyah çelenk bırakması sonucu bölgede gerginlik yaşandı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T10:48+0300
2022-05-05T10:48+0300
2022-05-05T10:50+0300
politika
hdp
evlat nöbeti
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HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı. HDP'liler çelenk bırakılmasına izin vermezken, çıkan gerilime polis müdahale etti.Evlat nöbetindeki 3 aile, HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi.Aileler siyah çelengi Genel Merkez önüne bırakırken, HDP'liler çelengi kaldırmak istedi. Çıkan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.Bu sırada Genel Merkeze gelen bir milletvekiline aileler yönelik tepki gösterdi.Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası HDP'liler Genel Merkez binasına döndü.
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hdp, evlat nöbeti
HDP Genel Merkezi önünde gerginlik: Evlat nöbeti tutan aileler siyah çelenk bıraktı
10:48 05.05.2022 (güncellendi: 10:50 05.05.2022) Abone ol
Evlat nöbeti tutan aileler HDP binasının önüne siyah çelenk bırakması sonucu bölgede gerginlik yaşandı.
HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı. HDP'liler çelenk bırakılmasına izin vermezken, çıkan gerilime polis müdahale etti.
Evlat nöbetindeki 3 aile, HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi.
Aileler siyah çelengi Genel Merkez önüne bırakırken, HDP'liler çelengi kaldırmak istedi. Çıkan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.
Bu sırada Genel Merkeze gelen bir milletvekiline aileler yönelik tepki gösterdi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası HDP'liler Genel Merkez binasına döndü.