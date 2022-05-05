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HDP’li eski belediye başkanı, İzmir’de tutuklandı
HDP’li eski belediye başkanı, İzmir’de tutuklandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-05T10:29+0300
politika
ismail arslan
hdp
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Ceylanpınar’ın aynı zamanda avukat olan HDP’li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.Karşıyaka’da adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından İzmir’in Buca ilçesindeki Kırklar F Tipi Cezaevi’ne konuldu. İsmail Arslan hakkında, ‘PKK terör örgütüne üye olmak’ suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
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ismail arslan, hdp, izmir, tutuklama

HDP’li eski belediye başkanı, İzmir’de tutuklandı

10:28 05.05.2022 (güncellendi: 10:29 05.05.2022)
© Twitter İsmail Arslan
İsmail Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© Twitter
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alındı. Arslan, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Ceylanpınar’ın aynı zamanda avukat olan HDP’li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.
Karşıyaka’da adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından İzmir’in Buca ilçesindeki Kırklar F Tipi Cezaevi’ne konuldu. İsmail Arslan hakkında, ‘PKK terör örgütüne üye olmak’ suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.
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