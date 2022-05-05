https://tr.sputniknews.com/20220505/heard-ilk-kez-ifade-verdi-depp-hayatimin-askiydi-ama-madde-aldiginda-korkunc-bir-seye-donusuyordu-1056106590.html

Heard ilk kez ifade verdi: Depp hayatımın aşkıydı, ama madde aldığında korkunç bir şeye dönüşüyordu

Heard ilk kez ifade verdi: Depp hayatımın aşkıydı, ama madde aldığında korkunç bir şeye dönüşüyordu

Amber Heard'ün (36) şiddet ve istismar ithamları nedeniyle Hollywood'da gözden düşen Johnny Depp'in (58) suçlamalardan aklanmak için açtığı davada kürsüye bu... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T12:48+0300

2022-05-05T12:48+0300

2022-05-05T13:18+0300

yaşam

johnny depp

amber heard

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Aktris Amber Heard, Johnny Depp'in şiddete başvurmaya 2013'te başladığını söyledi. Aktörün eski sevgilisi Winona Ryder'a ithaf ettiği, ayrıldıktan sonra 'Wino Forever' diye değiştirdiği dövmeyi okumaya çalışırken gülmesi üzerine kendisine üç tokat attığını anlatarak sonrasını şöyle aktardı: "Beni ilk kez tokatladığında terk ettim. Onu öyle affetmemem gerektiğini biliyordum, çünkü tekrarlanması anlamına gelecekti. Kalbim kırılmıştı. Ama birkaç gün sonra Depp bir özürle ve en sevdiğim şaraptan birkaç kasayla çıkageldi ve bir daha asla yapmayacağı sözünü verdi. Ona inanmak istedim ve inanmayı seçtim."Dördüncü haftasındaki davada daha önce dört gün ifade veren Depp, 'dövmesine güldü diye eşini tokatladığı' iddiasını 'çok saçma' diyerek reddetmişti.Heard, Mayıs 2013'te Kaliforniya'da çöllük bir alana gece arkadaşlarla gittiklerinde psikotrop mantar yemelerinin ardından kıskançlık gösteren Depp'in kendisini uyuşturucu saklamakla suçlayıp elbisesini yırttığını ve 'mağara araştırması' diyerek parmaklarını içine soktuğunu anlattı. Aktörün kıskançlık krizleri geçirdiğini iddia ederken "Suçlamalar, suçlamalar ve sonra patlardı. Bir bardak fırlatırdı ya da bir masayı ters çevirirdi ve sonra duvara vururdu ve sonra gerçekten kafama yakın duvara vururdu" diye konuşan Heard, Depp'in şiddet olaylarının genellikle kıskançlık ve uyuşturucu-alkol kullanımının karışımından tetiklendiğini anlattı:"Speed kullanan Johnny, opiyat kullanan Johnny'den çok farklı. Opiyatlı Johnny, amfetamin ve kokain kullanan Johnny'den çok farklı, o da metakalon Johnny'den çok farklı; onun farklı versiyonlarına dikkat etme konusunda çok iyi olmam gerekiyordu."'Alkolle ilgili bir sorunu olmadığı ve başa çıkabildiğinin herkes tarafından bilindiği, reçeteli haplarla ilgili bir sorunu olduğu, ama üstesinden geldiğini' savunan Depp'in ailesi, arkadaşları ve çalışanları da aynı yönde ifade verdi. Heard ise 'bu inanışın sorunun büyük parçası olduğunu, Johnny'nin etrafındaki hemen herkesin ondan çok etkilendiğini ve kötü davranışlarını mazur gördüğünü' söyledi.'Kimse ona söylemedi, ona karşı dürüst olmadı. Kendi kusmuğunda bayılırdı, vücudunun kontrolünü kaybederdi ve herkes arksından temizlerdi. Ben de arkasından temizledim" diye konuşan Heard, Depp'in destekçilerinin istismar kurbanı olduğu bir ilişkide neden kaldığını sorgulamasına da birçok kez karşılık vermeye çalıştı:"Hayatımın aşkıydı... İyiyken çok iyiydi. Aşkı hiç böyle hissetmemiştim. Ama o aynı zamanda başka bir şeydi. Ve diğer şey korkunçtu.''

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johnny depp, amber heard