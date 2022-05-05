https://tr.sputniknews.com/20220505/hirsizlarin-2-kez-girdigi-gaziler-derneginin-baskani-ihtiyaciniz-varsa-maasimizdan-harclik-veririz-1056114808.html

Hırsızların 2 kez girdiği Gaziler Derneği'nin başkanı: İhtiyacınız varsa maaşımızdan harçlık veririz

Hırsızların 2 kez girdiği Gaziler Derneği'nin başkanı: İhtiyacınız varsa maaşımızdan harçlık veririz

Edirne'de Muharip Gaziler Derneği'nde 2 ay arayla 2. kez hırsızlık olayı yaşandı. Dernek Başkanı İsmailoğlu, "Buradan hırsızlara tavsiyem bu tip değeri yüksek... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T15:55+0300

2022-05-05T15:55+0300

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hırsızlık

türkiye

edirne

gazi

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Edirne'de, Muharip Gaziler Derneği'nin arka penceresinden giren şüpheli veya şüpheliler, güvenlik kamerasının kablolarını kesip kamerayı kırdıktan sonra bilgisayar, televizyon ve içinde önemli evrakın bulunduğu kasayı çaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek binasında inceleme yapıp şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, binada 2 ay içinde 2'nci hırsızlık olayının yaşandığını belirtti:'Kendi malıma zarar gelseydi üzülmezdim'Şüphelilerin bulunmasını isteyen İsmailoğlu, "Buradan hırsızlara tavsiyem bu tip değeri yüksek olan kuruluşlarla, insanlarla uğraşmasınlar. Şahsi olarak gerçekten ihtiyaçları varsa biz gazi maaşlarımızdan bir miktar para toplayıp harçlık veririz. Bu fedakarlığı yaparız, ülkemiz için yaptığımız fedakarlık gibi. Bizlerle uğraşmasınlar, bizler çok hassas insanlarız. Üzülüyoruz. İçeride hatırlarımız var. İnan ki üzüntümden bugün konuşamıyorum. Kendi malıma zarar gelseydi inanın üzülmezdim. Ama devlet malı olduğu için yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220505/hirsizlik-yapanlari-market-sahibi-yakaladi-gelip-isteseler-bir-tane-ikram-ederiz-1056106380.html

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hırsızlık, edirne, gazi