https://tr.sputniknews.com/20220505/icisleri-bakani-soylu-istanbulda-500-bin-suriyeli-var-1056115861.html
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 500 bin Suriyeli var
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 500 bin Suriyeli var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'İstanbul'da 1 milyon 305 bin kayıtlı sığınmacının' olduğu iddialarının sorulması üzerine "Yuh, yuh. Yok 13 milyon... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T16:25+0300
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber ekranlarında Ercan Gürses'in konuğu oldu. Gürses, Soylu'ya İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısına dair iddiaları sordu ve "İstanbul'da 1 milyon 305 bin kayıtlı sığınmacı olduğu açıklandı" dedi.Bakan Soylu, "Yuh, yuh. Yok 13 milyon, 53 milyon sığınmacı. Bu yalanlardan bıktık. Valiliğin açıkladığı rakamların içinde evinizde çalışan Özbek de var. İstanbul'daki öğrenci de var. Alman da var. İstanbul'da şu an toplam 500 bin Suriyeli var" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220504/istanbul-valiligi-kentte-1-milyon-305-bin-307-yabancinin-yasal-olarak-ikamet-ettigini-duyurdu-1056079956.html
https://tr.sputniknews.com/20220503/icisleri-bakan-yardimcisi-umit-ozdag-sinan-ogan-bengi-baser-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunulacak-1056059687.html
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türkiye, suriye, sığınmacı, istanbul, süleyman soylu
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 500 bin Suriyeli var
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'İstanbul'da 1 milyon 305 bin kayıtlı sığınmacının' olduğu iddialarının sorulması üzerine "Yuh, yuh. Yok 13 milyon sığınmacı. 33 milyon, 53 milyon sığınmacı. Bu yalanlardan bıktık. İstanbul'da toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var" diyerek cevap verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber ekranlarında Ercan Gürses'in konuğu oldu. Gürses, Soylu'ya İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısına dair iddiaları sordu ve "İstanbul'da 1 milyon 305 bin kayıtlı sığınmacı olduğu açıklandı" dedi.
Bakan Soylu, "Yuh, yuh. Yok 13 milyon, 53 milyon sığınmacı. Bu yalanlardan bıktık. Valiliğin açıkladığı rakamların içinde evinizde çalışan Özbek de var. İstanbul'daki öğrenci de var. Alman da var. İstanbul'da şu an toplam 500 bin Suriyeli var" ifadelerini kullandı.