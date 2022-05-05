https://tr.sputniknews.com/20220505/icisleri-bakani-soylu-istanbulda-500-bin-suriyeli-var-1056115861.html

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 500 bin Suriyeli var

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 500 bin Suriyeli var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'İstanbul'da 1 milyon 305 bin kayıtlı sığınmacının' olduğu iddialarının sorulması üzerine "Yuh, yuh. Yok 13 milyon... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T16:25+0300

2022-05-05T16:25+0300

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türkiye

türkiye

suriye

sığınmacı

istanbul

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber ekranlarında Ercan Gürses'in konuğu oldu. Gürses, Soylu'ya İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısına dair iddiaları sordu ve "İstanbul'da 1 milyon 305 bin kayıtlı sığınmacı olduğu açıklandı" dedi.Bakan Soylu, "Yuh, yuh. Yok 13 milyon, 53 milyon sığınmacı. Bu yalanlardan bıktık. Valiliğin açıkladığı rakamların içinde evinizde çalışan Özbek de var. İstanbul'daki öğrenci de var. Alman da var. İstanbul'da şu an toplam 500 bin Suriyeli var" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220504/istanbul-valiligi-kentte-1-milyon-305-bin-307-yabancinin-yasal-olarak-ikamet-ettigini-duyurdu-1056079956.html

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türkiye, suriye, sığınmacı, istanbul, süleyman soylu