https://tr.sputniknews.com/20220505/icisleri-bakani-soylu-otoyollarda-hiz-siniri-artirilacak-1056113893.html
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırı artırılacak
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırı artırılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T15:34+0300
2022-05-05T15:34+0300
2022-05-05T15:34+0300
türkiye
trafik
hız limiti
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırında yapılacak düzenlemeyi duyurdu. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre otoyollarda hız sınırı artırılacak. Değişiklik 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html
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trafik, hız limiti, süleyman soylu
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırı artırılacak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırında yapılacak düzenlemeyi duyurdu. Bakan Soylu'nun açıklamasına göre otoyollarda hız sınırı artırılacak.
Değişiklik 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.