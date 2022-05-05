Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220505/ingiltere-merkez-bankasindan-son-13-yilin-en-yuksek-faiz-orani-1056111358.html
İngiltere Merkez Bankası'ndan son 13 yılın en yüksek faiz oranı
İngiltere Merkez Bankası'ndan son 13 yılın en yüksek faiz oranı
Britanya'da gıda ve enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon önlenemez yükseliş döngüsüne girerken, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) faiz... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T14:30+0300
2022-05-05T14:47+0300
ekonomi
faiz
britanya
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045010330_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_22015954fdde99379e238b6f10747273.jpg
Bu yıl yüzde 10'un üzerinde enflasyon beklentisini açıklayan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranlarını 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkarmasıyla son 13 yılın en zirvesine ulaşıldı. Son 4 toplantıdır faiz artırımı yapan ve bugün 2009 yılından bu yana görülen en yüksek politika faizi oranını açıklayan BoE, 25 yıldır bu kadar hızlı faiz artırımına gitmemişti.Üstelik Britanya yetkilileri, politika faizi oranının 2023'ün ikinci çeyreğine kadar yüzde 2.5'e ulaşabileceği yönünde görüş bildirdi. BoE'nin hamlesi, ABD'de Federal Reserve'in (Fed) faiz oranını 0.5 artırarak 20 yılın en büyük yükselişini gerçekleştirmesinin ardından geldi.
britanya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045010330_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_087592c4d68543291f75a0e092b46c13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
faiz, britanya, ingiltere

İngiltere Merkez Bankası'ndan son 13 yılın en yüksek faiz oranı

14:30 05.05.2022 (güncellendi: 14:47 05.05.2022)
© DHASterlin - dolar
Sterlin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Britanya'da gıda ve enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon önlenemez yükseliş döngüsüne girerken, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) faiz oranını yüzde 1'e çıkardı. Öncesinde ABD'de Fed de faiz artırımına gitmişti.
Bu yıl yüzde 10'un üzerinde enflasyon beklentisini açıklayan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranlarını 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkarmasıyla son 13 yılın en zirvesine ulaşıldı.
Son 4 toplantıdır faiz artırımı yapan ve bugün 2009 yılından bu yana görülen en yüksek politika faizi oranını açıklayan BoE, 25 yıldır bu kadar hızlı faiz artırımına gitmemişti.
Üstelik Britanya yetkilileri, politika faizi oranının 2023'ün ikinci çeyreğine kadar yüzde 2.5'e ulaşabileceği yönünde görüş bildirdi.
BoE'nin hamlesi, ABD'de Federal Reserve'in (Fed) faiz oranını 0.5 artırarak 20 yılın en büyük yükselişini gerçekleştirmesinin ardından geldi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала