https://tr.sputniknews.com/20220505/ingiltere-merkez-bankasindan-son-13-yilin-en-yuksek-faiz-orani-1056111358.html

İngiltere Merkez Bankası'ndan son 13 yılın en yüksek faiz oranı

İngiltere Merkez Bankası'ndan son 13 yılın en yüksek faiz oranı

Britanya'da gıda ve enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon önlenemez yükseliş döngüsüne girerken, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) faiz... 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T14:30+0300

2022-05-05T14:30+0300

2022-05-05T14:47+0300

ekonomi

faiz

britanya

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045010330_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_22015954fdde99379e238b6f10747273.jpg

Bu yıl yüzde 10'un üzerinde enflasyon beklentisini açıklayan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranlarını 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkarmasıyla son 13 yılın en zirvesine ulaşıldı. Son 4 toplantıdır faiz artırımı yapan ve bugün 2009 yılından bu yana görülen en yüksek politika faizi oranını açıklayan BoE, 25 yıldır bu kadar hızlı faiz artırımına gitmemişti.Üstelik Britanya yetkilileri, politika faizi oranının 2023'ün ikinci çeyreğine kadar yüzde 2.5'e ulaşabileceği yönünde görüş bildirdi. BoE'nin hamlesi, ABD'de Federal Reserve'in (Fed) faiz oranını 0.5 artırarak 20 yılın en büyük yükselişini gerçekleştirmesinin ardından geldi.

britanya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

faiz, britanya, ingiltere