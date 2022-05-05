https://tr.sputniknews.com/20220505/ingiltere-merkez-bankasindan-son-13-yilin-en-yuksek-faiz-orani-1056111358.html
İngiltere Merkez Bankası'ndan son 13 yılın en yüksek faiz oranı
İngiltere Merkez Bankası'ndan son 13 yılın en yüksek faiz oranı
Britanya'da gıda ve enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon önlenemez yükseliş döngüsüne girerken, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) faiz... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T14:30+0300
2022-05-05T14:30+0300
2022-05-05T14:47+0300
ekonomi
faiz
britanya
ingiltere
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Bu yıl yüzde 10'un üzerinde enflasyon beklentisini açıklayan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranlarını 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkarmasıyla son 13 yılın en zirvesine ulaşıldı. Son 4 toplantıdır faiz artırımı yapan ve bugün 2009 yılından bu yana görülen en yüksek politika faizi oranını açıklayan BoE, 25 yıldır bu kadar hızlı faiz artırımına gitmemişti.Üstelik Britanya yetkilileri, politika faizi oranının 2023'ün ikinci çeyreğine kadar yüzde 2.5'e ulaşabileceği yönünde görüş bildirdi. BoE'nin hamlesi, ABD'de Federal Reserve'in (Fed) faiz oranını 0.5 artırarak 20 yılın en büyük yükselişini gerçekleştirmesinin ardından geldi.
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faiz, britanya, ingiltere
İngiltere Merkez Bankası'ndan son 13 yılın en yüksek faiz oranı
14:30 05.05.2022 (güncellendi: 14:47 05.05.2022) Abone ol
Britanya'da gıda ve enerji fiyatlarının artmasına koşut enflasyon önlenemez yükseliş döngüsüne girerken, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) faiz oranını yüzde 1'e çıkardı. Öncesinde ABD'de Fed de faiz artırımına gitmişti.
Bu yıl yüzde 10'un üzerinde enflasyon beklentisini açıklayan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranlarını 25 baz puan artışla yüzde 1'e çıkarmasıyla son 13 yılın en zirvesine ulaşıldı.
Son 4 toplantıdır faiz artırımı yapan ve bugün 2009 yılından bu yana görülen en yüksek politika faizi oranını açıklayan BoE, 25 yıldır bu kadar hızlı faiz artırımına gitmemişti.
Üstelik Britanya yetkilileri, politika faizi oranının 2023'ün ikinci çeyreğine kadar yüzde 2.5'e ulaşabileceği yönünde görüş bildirdi.
BoE'nin hamlesi, ABD'de Federal Reserve'in (Fed) faiz oranını 0.5 artırarak 20 yılın en büyük yükselişini gerçekleştirmesinin ardından geldi.