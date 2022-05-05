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İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı
İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 120 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
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beyoğlu
istiklal caddesi
göçmen
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, yurda kaçak yollarla giren ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmen yakalandı.AA'nın haberine göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Caddesi ve çevresinde yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.Kontrollerde çok sayıda yabancı uyruklu kişinin sorgulamasını yapan ekipler, Türkiye'ye giriş yapan ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmeni yakaladı.Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220504/valilik-duyurdu-istanbulda-582-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056066369.html
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beyoğlu
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beyoğlu, istiklal caddesi, göçmen

İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı

00:12 05.05.2022 (güncellendi: 00:21 05.05.2022)
© AABeyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 120 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, yurda kaçak yollarla giren ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmen yakalandı.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305
AA'nın haberine göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Caddesi ve çevresinde yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305Yapılan denetimlerde gün içerisinde 120 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
Yapılan denetimlerde gün içerisinde 120 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305
Kontrollerde çok sayıda yabancı uyruklu kişinin sorgulamasını yapan ekipler, Türkiye'ye giriş yapan ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmeni yakaladı.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305
Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi.
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
TÜRKİYE
Valilik duyurdu: İstanbul'da 582 düzensiz göçmen yakalandı
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