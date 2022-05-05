İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı
00:12 05.05.2022 (güncellendi: 00:21 05.05.2022)
© AABeyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
© AA
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 120 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, yurda kaçak yollarla giren ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmen yakalandı.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305
AA'nın haberine göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Caddesi ve çevresinde yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305Yapılan denetimlerde gün içerisinde 120 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Yapılan denetimlerde gün içerisinde 120 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305
Kontrollerde çok sayıda yabancı uyruklu kişinin sorgulamasını yapan ekipler, Türkiye'ye giriş yapan ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmeni yakaladı.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler üzerine ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN-AW611305
Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi.