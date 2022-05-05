https://tr.sputniknews.com/20220505/isvec-abdden-natoya-uyelik-basvurusu-yapmamiz-halinde-guvenlik-garantisi-sozu-aldik-1056104866.html

İsveç: ABD'den NATO'ya üyelik başvurusu yapmamız halinde güvenlik garantisi sözü aldık

İsveç: ABD'den NATO'ya üyelik başvurusu yapmamız halinde güvenlik garantisi sözü aldık

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini açıkladı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T12:03+0300

2022-05-05T12:03+0300

2022-05-05T12:03+0300

ukrayna krizi

isveç

ann linde

antony blinken

nato

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Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve bir dizi senatörle görüşen Linde, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini aktaran Linde, "Finlandiya ve İsveç'in olası bir NATO üyeliği başvurusunda Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesinde olumlu bir güvenlik politikası durumunun olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ABD, ülkemize ve Finlandiya'ya farklı türde güvenlik garantisi sağlamaya hazır. Tam ayrıntılara giremeyeceğim" dedi.'Olası bir üyelik başvurusunda devreye girecek'Linde, ABD'nin vereceği güvenlik garantisi hakkında ise "Rusya'nın İsveç'e olası bir tehdidinde ABD'nin İsveç'e güvenlik sağlayacağı ve yardım edeceği anlamına geliyor. Mesela ittifaksız bir ülke olan Ukrayna'da güvenlik garantisi devreye girmedi ve farklı destekler verildi. Bizim durumumuz Ukrayna ile kıyaslanmaz ama olası bir NATO üyeliği başvurusunda ABD güvenlik garantisi devreye girecek" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220321/finlandiya-devlet-baskanindan-nato-uyeligi-yerine-abd-ve-isvec-ile-yakin-ortaklik-kuralim-teklifi-1054908804.html

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