İsveç: ABD'den NATO'ya üyelik başvurusu yapmamız halinde güvenlik garantisi sözü aldık
© AFP 2022Ann Linde
© AFP 2022
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini açıkladı.
Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve bir dizi senatörle görüşen Linde, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.
ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini aktaran Linde, "Finlandiya ve İsveç'in olası bir NATO üyeliği başvurusunda Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesinde olumlu bir güvenlik politikası durumunun olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ABD, ülkemize ve Finlandiya'ya farklı türde güvenlik garantisi sağlamaya hazır. Tam ayrıntılara giremeyeceğim" dedi.
ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini aktaran Linde, "Finlandiya ve İsveç'in olası bir NATO üyeliği başvurusunda Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesinde olumlu bir güvenlik politikası durumunun olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ABD, ülkemize ve Finlandiya'ya farklı türde güvenlik garantisi sağlamaya hazır. Tam ayrıntılara giremeyeceğim" dedi.
"...this is a particularly important time for the longstanding and strong and vital partnership between the United States and Sweden." - 🇺🇸 Sec of State Antony J. Blinken ahead of meeting with 🇸🇪 Foreign Minister @AnnLinde https://t.co/xKVPqVvorx— Embassy of Sweden USA (@SwedeninUSA) May 4, 2022
'Olası bir üyelik başvurusunda devreye girecek'
Linde, ABD'nin vereceği güvenlik garantisi hakkında ise "Rusya'nın İsveç'e olası bir tehdidinde ABD'nin İsveç'e güvenlik sağlayacağı ve yardım edeceği anlamına geliyor. Mesela ittifaksız bir ülke olan Ukrayna'da güvenlik garantisi devreye girmedi ve farklı destekler verildi. Bizim durumumuz Ukrayna ile kıyaslanmaz ama olası bir NATO üyeliği başvurusunda ABD güvenlik garantisi devreye girecek" ifadelerini kullandı.