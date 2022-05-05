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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/isvec-abdden-natoya-uyelik-basvurusu-yapmamiz-halinde-guvenlik-garantisi-sozu-aldik-1056104866.html
İsveç: ABD'den NATO'ya üyelik başvurusu yapmamız halinde güvenlik garantisi sözü aldık
İsveç: ABD'den NATO'ya üyelik başvurusu yapmamız halinde güvenlik garantisi sözü aldık
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini açıkladı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T12:03+0300
2022-05-05T12:03+0300
ukrayna krizi
isveç
ann linde
antony blinken
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Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve bir dizi senatörle görüşen Linde, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini aktaran Linde, "Finlandiya ve İsveç'in olası bir NATO üyeliği başvurusunda Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesinde olumlu bir güvenlik politikası durumunun olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ABD, ülkemize ve Finlandiya'ya farklı türde güvenlik garantisi sağlamaya hazır. Tam ayrıntılara giremeyeceğim" dedi.'Olası bir üyelik başvurusunda devreye girecek'Linde, ABD'nin vereceği güvenlik garantisi hakkında ise "Rusya'nın İsveç'e olası bir tehdidinde ABD'nin İsveç'e güvenlik sağlayacağı ve yardım edeceği anlamına geliyor. Mesela ittifaksız bir ülke olan Ukrayna'da güvenlik garantisi devreye girmedi ve farklı destekler verildi. Bizim durumumuz Ukrayna ile kıyaslanmaz ama olası bir NATO üyeliği başvurusunda ABD güvenlik garantisi devreye girecek" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220321/finlandiya-devlet-baskanindan-nato-uyeligi-yerine-abd-ve-isvec-ile-yakin-ortaklik-kuralim-teklifi-1054908804.html
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isveç, ann linde, antony blinken, nato, abd

İsveç: ABD'den NATO'ya üyelik başvurusu yapmamız halinde güvenlik garantisi sözü aldık

12:03 05.05.2022
© AFP 2022Ann Linde
Ann Linde - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde, ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini açıkladı.
Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve bir dizi senatörle görüşen Linde, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini aktaran Linde, "Finlandiya ve İsveç'in olası bir NATO üyeliği başvurusunda Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesinde olumlu bir güvenlik politikası durumunun olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ABD, ülkemize ve Finlandiya'ya farklı türde güvenlik garantisi sağlamaya hazır. Tam ayrıntılara giremeyeceğim" dedi.

'Olası bir üyelik başvurusunda devreye girecek'

Linde, ABD'nin vereceği güvenlik garantisi hakkında ise "Rusya'nın İsveç'e olası bir tehdidinde ABD'nin İsveç'e güvenlik sağlayacağı ve yardım edeceği anlamına geliyor. Mesela ittifaksız bir ülke olan Ukrayna'da güvenlik garantisi devreye girmedi ve farklı destekler verildi. Bizim durumumuz Ukrayna ile kıyaslanmaz ama olası bir NATO üyeliği başvurusunda ABD güvenlik garantisi devreye girecek" ifadelerini kullandı.
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